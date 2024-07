"GRINVUD JE SRAMOTA" Afera "Mejson" potresa Englesku i Francusku, oglasio se i gradonačelnik Marseja

MANČESTER Junajted se našao na udaru nakon što je prodao Mejsona Grinvuda u Marsej, a brojna udruženja i navijači zahtevaju da doniraju 30.000.000 funti, koliko su prihodovali od transfera udruženjima koja se bave pravima žena.

FOTO: EPA

Dvadesetdvogodišnji Englez je za 30 miliona prešao u Marsej gde je uspešno prošao medicinske preglede i potpisao ugovor, a prethodnu sezonu proveo je na pozajmici u Hetafeu.

Podsetimo, on je svojevremeno optužen za pokušaj silovanja i nanošenje teških telesnih povreda. Slučaj je poništen u februaru 2023. godine kada se ključni svedok povukao iz procesa.

Mladi Englez je sve vreme demantovao da je učinio išta pogrešno.

Međutim, njegov transfer u Ligu 1 naišao je na burno negodovanje navijača, reagovao je i gradonačelnik Marseja Benoa Pajan, istakavši da je Grinvud "sramota".

Aktivista protiv zlostavljanja žena, Dejvid Čalen takođe je kritikovao ovaj potez Junajteda, ističući da "crveni đavoli" moraju da uplate prihod od obeštećenja humanitarnim organizacijama koje se bave pravima žena.

- Mančester Junajted je globalni sportski klub, prihoduju na stotine miliona svake godine. Nisu otpustili igrača, što su veoma lako mogli da urade. Zadržali su ga zbog svoje finansijske dobiti i tako kao prioritet stavili prihode ispred dobrobiti žena. Ne deluje mi kao da je klubu stalo, čak i na osnovnom nivou do žena i devojčcica. Nisu se ni upustili u rad sa ženskim humanitarnim udruženjima do poslednjeg trenutka. Užasno je i to što nisu donirali novac nijednom udruženju.

Na stotine navijača dočekalo je Grinvuda po dolasku u Francusku, a mišljenja o njemu su podeljena. Mnogi mu pružaju dobrodošlicu, a podjednak broj poručuje da nije dobro došao u Francusku.

O svemu se na kraju u razgovoru za francuski "La Provens" oglasio i sam fudbaler.

- Očigledno, svestan sam debate i razumem. Ne želim da ulazim u kontroverze. Imao sam priliku da odgovorim na ovu temu prošle godine. Radujem se budućnosti. Sada sam fokusiran samo na Olimpik iz Marseja i naš novi život.

Lion će pripreme obaviti u Engleskoj, te bi Mejson Grinvud mogao prvi put nakon dve godine da zaigra u rodnoj zemlji.

U Grinvudovom rodnom Bredfordu igraće protiv Sanderlenda. U dresu Junajteda odigrao je 129 utakmica, postigao je 35 golova.

