''TI, KOJA SI ME DOČEKALA KAO SINA'' Nikola Milenković se emotivno oprostio od Fiorentine

Doskorašnji fudbaler Fiorentine, a sada član Notingem Foresta Nikola Milenković, oprostio se od italijanskog kluba emotivnim rečima.

FOTO: M. Vukadinović

- Firenca, 7 godina, Nezaboravno putovanje. Ti, koja si me od prvog dana dočekala kao da sam tvoj sin. Ti, koja si mi dala priliku. Ti, koja si me naterala da rastem. Ti, koja si postala moj drugi dom. Ti, koja si me videla kao dete i sada me pratiš kao čoveka. Ti, koja si mi dala najveće emocije. Ti, koja si mi dala nezaboravne uspomene. Ti, koja si mi dozvolila da sanjam i da te snove ostvarim - započeo je Nikola.

Nije se libio srpski reprezentativac da iskaže svoje emocije i sve što mu je na duši, pa je nastavio u istom tonu.

- Ti, koja si me uvek podržavala. Ti, koja si me od uvek volela. Ti, koja si uvek bila uz mene. Ti, koja si me uvek gurala. Vi, koji ste mi bili najveća motivacija. Ti, koja si se radovala i plakala zajedno sa mnom. Vi, koji zaslužujete uspehe i trofeje. Vi, koji ste svojom podrškom učinili nemoguće mogućim. Ti, koja si od svakog meča napravila pakao za svoje protivnike. Ti, koja si bila moj ponos i moja privilegija. Ti, koja si bila moja porodic - naveo je Milenković.

Za kraj, Nikola je iskoristio priliku da se poslednji put zahvali svima koji su bili tu za njega proteklih sedam godina.

- Dao sam ti sve. Dao sam ti sve. Dala si mi sve. Dala si mi sve. Ušla si mi pod kožu, pravo u srce. Firenca, večna ljubav koja će tu ostati zauvek. Veliko HVALA, vama, mojim saigračima, celom klubu, predsedniku, direktorima, trenerima, osoblju i svim ljudima koji ovaj klub čine posebnim svaki dan.Vaš Nikola - zaključio je sada već bivši fudbaler Fiorentine.

BONUS VIDEO: Inijesta o Jamalu: Za šesnaestogodišnjaka nije normalno to što radi

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.