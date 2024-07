"KO TO UDARA PO NAMA?!" Zvezdini navijači se oglasili: Ne volimo kad govore da smo nečiji!

Pred početak nove fudbalske sezone oglasili su se navijači Crvene zvezde organizovani u grupu "delije".

"Novosti" vam prenose to saopštenje u celosti:

"U sezonu novu kreće…

Videćemo kolika grupa Delija.

Nadamo se da će biti velika grupa vernih Delija jer uspesi poslednjih 10 godina, koje beleži naš klub, zaslužuju mnogo više nego što smo mu pružali. Iz godine u godinu pričamo ali vreme je jednom da presečemo i da tribine našeg stadiona, a pogotovu Sever, budu cele sezone popunjene na nivou rezultata koje naš klub postiže.

Sada već odrastaju generacije koje ni ne znaju kako izgleda dve godine za redom bez titule, a kamoli četri, pet, šest godina… Danas najmlađi navijači ne znaju za Zvezdu koja ne igra neko od evropskih takmičenja ali samo pre 10 i više godina nije tako bilo. Maštalo se o ovome što je danas realnost! Mnogo smo povodljivi i svašta utiče na prosečnog Zvezdaša.

Svi vole da udare na Zvezdaše metodom kao što je “vi niste pošteni”, to boli prosečnog Zvezdaša iz kladionice a kamoli nekoga ko dolazi na stadion jer tribine našeg stadiona najviše što ne vole je baš to da ih neko tako naziva. Takođe, ne vole ni da su nečiji, da naše ime ide uz nekoga i sve to mnogi vrlo dobro znaju zato i koriste svaku situaciju da udare po nama, a pri tome ko nama to govori? To je neka mantra uz mnogo još izmišljenih, nešto što nosimo na svojim leđima jako dugo i to ostavlja svoje “rezultate”. Moraju ljudi da shvate da ako čekamo da na nas neko gleda sa simpatijama, nemojte to da čekamo jer se to neće dogoditi više nikada!





Ne zato što mi nešto loše radimo, već zato što nikome ne odgovara da se stadion Crvene zvezde popuni navijačima. Svima je to glavobolja. Pre svega svim političkim opcijama sa bilo koje strane a od kojih i stižu sve negativne stvari koje se uglavnom izmišljaju i guraju u prvi plan, ne dozvoljavajući navijaču Zvezde da razmišlja o klubu i tribini, već dodaju laži jer ponavljamo, pun Sever nikome ne treba što se njih tiče.





Tako da ovog puta moramo da verujemo jedni drugima kada se dogovaramo i zovemo na utakmice. Sever nikada u svojoj istoriji nije bio složniji, nikada kreativniji, organizovaniji… Međutim deluje kao da nedostaju navijači koje zanima takav život. Želimo da ove godine vidimo tribinu koja je puna navijača! Ljudima kojima je praćenje svog kluba uživanje, zadovoljstvo i privilegija, kao i ljude kojima je Sever mesto koje je jedno od najboljih navijačkih tribina i gde je mnogo lepo i zanimljivo biti! Cele godine nam treba istrajnost, bez onih nenormalnih oscilacija od 8.000 do 2.500 ljudi na Severu.Tribina kao što je Sever, ne sme da ide ispod središnja dva sektora a to je 4.000 - 5.000 ljudi. To treba da nam bude cilj ove godine!

Idemo Delije, mnogo smo stariji, zreliji, bolji… Vreme je da to ostvari svoje rezultate na tribinama!





Svi na stadion!", navodi se u saopštenju najvatrenijih navijača beogradskih crveno-belih.

