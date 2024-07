''SVAĐA SA BAHAROM POGORŠALA STVARI!'' Kraso o periodu u Zvezdi, novom klubu...

Žan Filip Kraso je došao kao veliko pojačanje na ''Marakanu'' međutim posle godinu dana napustio je klub i potpisao za francuskog drugoligaša Pariz.

FOTO: M. Vukadinović

On je govorio za francuske medije o novom klubu kao i o periodu provedenom u crveno-belom dresu u Beogradu.

- Ne smatram da sam napravio korak unazad povratkom u drugu ligu Francuske. Naprotiv, ambijent koji poznajem sigurno će mi pomoći da ponovo osetim zadovoljstvo igranja. Želeo sam da ponovo postanem važan za svoj tim - počeo je Kraso.

Kako ističe, nije želeo da bude zamena...

- Dao sam prioritet ulozi. Ne može u fudbalu da se predvide stvari, ali potpuno je drugačije doći u klub kao starter i braniti svoje mesto. Mnogo je to lakše nego stići kao alternativa i boriti se. Ovde sam dobio garancije da ću igrati, što ne bi bio slučaj u Ligi 1. Da sam hteo da budem zamena ostao bih u Crvenoj zvezdi.

Bilo je i nesuglasica sa Barakom Baharom.

- U oktobru sam bio prvi strelac tima. Postigao sam sedam golova, imao tri asistencije. Kada je trener počeo da me stavlja na klupu, verovao sam da želi da me odmori za Ligu šampiona. Međutim, i tamo me je stavljao na klupu. Otišao sam kod njega da konstruktivno pričamo. Pitao sam ga šta treba da popravim, šta su mi nedostaci. Pričao mi je o odbrani. I to u periodu kada sam postizao golove. Nisam ga razumeo. Na kraju je ta rasprava samo pogoršala stvari.

