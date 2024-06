NE SMIRUJE SE SITUACIJA ŠIROM NEMAČKE! Stiglo novo upozorenje: Navijači što pre da napuste područje, tamo nije bezbedno

EVROPSKO prvenstvo u fudbalu samo što je počelo, a ne prestaju haotične situacije na ulicama širom Nemačke.

Foto: Profimedia

Danas je pucano na jednog navijača koji je spremao pokolj u Hamburgu, gde su smešteni navijači Holandije, pre utakmice sa Poljskom.

Međutim, napeto je i u Frankfurtu gde će sutra snage odmeriti Belgija i Slovačka.

Već sada, belgijska policija izričito upozorava na kvart železničke stanice u Frankfurtu.

Belgijski policajac i stručnjak za navijače izjavio je da tamo uopšte nije bezbedno.

- Upotreba teških droga na ulici je normalna. Prolaznici su maltretirani, narkomani traže novac. Strani mediji to područje opisuju kao zemlju zombija, a to je upravo ono što jeste. Tamo nije bezbedno - rekao je on i poslao upozorenje svim belgijskim navijačima:

- Molimo navijače da napuste područje stanice što je pre moguće!

U Frankfurtu se sutra očekuje oko 15.000 belgijskih navijača.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.