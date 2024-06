PARE, PARE, PARE... Gelor Kanga tražio 30.000 evra od Zvezde za svog vrača!

NAJVEĆA Zvezdina misterija, čovek koji je znao i da očara Marakanu, ali i da je zavije u crno je Gelor Kanga.

FOTO: N. Paraušić

Ovaj fudbalski virtuoz je specifičan po mnogo čemu, ali anegdota koju je ispričao "Telegrafu" Zvezdan Terzić je apsolutni hit.

Naime, prvi čovek Zvezde se prisetio duela sa CSKA u Ligi Evrope u sezoni 2016/17. Prva utakmica na „Marakani” završila se bez golova, a Gelor Kanga je pred drugu imao interesantan zahtev.

Gabonski vezista je neposredno pred meč u Moskvi tražio 30.000 evra za svog vrača.

– Ima jedna anegdota. Došao Kanga kod mene pre puta za Moskvu i kaže: „Moj vrač traži 30.000 evra i mi prolazimo CSKA.” Ja rekoh, kako traži 30.000? Pa 30.000 vraču, on će neku magiju svoju da baci i mi prolazimo. Kažem: „Daj mu 30.000 ako ćemo prođemo!”. Završi se utakmica, 1:0 za CSKA. Došao Kanga posle kod mene i pokazuje: „Pare, pare, pare.” Ja ga pitam kakve bre pare, a on će: „Pa vrač traži pare.” Pa izgubili smo, ja mu kažem. Gubi se da te ne vidim. A Kanga će: „Vrač je sve pripremio Pešiću, on je samo trebalo da ugura loptu. Vrač je sve to pripremio. I stvarno, Pešić je imao šansu, ono da je dao mi bismo prošli dalje. I Kanga kaže da vrač hoće pare, da je svoje odradio. Sa Kangom je uvek šou. Ali smo tamo stvarno odigrali dobru utakmicu i promašili par šansi. Stvarno, taj CSKA je bio dominantan klub u Rusiji. Dobra ekipa, apsolutni favorit. Za dlaku, šteta što nismo prošli – rekao je Terzić.

