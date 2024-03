KO JE ZVEZDIN "STARAC FOČO"? Rade Bogdanović kritikovao Igora Duljaja, a šta je tek rekao za crveno-bele

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nedavno su odigrali 172. večiti derbi, u kom su podelili bodove pošto je rezultat nakon 90 minuta igre bio 2:2.

Foto Z. Jovanović Mačak

Svoj sud o svemu viđenom na stadionu "Rajko Mitić" dao je fudbalski analitičar i bivši reprezentativac Rade Bogdanović čiji komentari obično gađaju pravo u metu. Na njegovom "nišanu" našao se najpre Gelor Kanga.

- Zvezda početkom drugog poluvremena bila je iznenađena visokim presingom Partizana u prvih pet minuta. Natho je imao šansu na dodavanje malog Korejanca, ali je pre toga prethodila greška Kange, nonšalantan pas, što je njemu karakteristično. Ako vratimo film kako je Partizan dao gol, Kanga prima loptu, šutira nerezonski sa 25-27 metara, odbija se lopta Korejcu koji ga dribla i gura mu loptu kroz noge. To mi je najsmešniji detalj kad se vraća, kao starac Fočo od stotinu leta, klaj-klaj. Moram to da apostrofiram. Mislim da je problem Zvezde zadnji vezni i centarfor, to ne znaju, ne mogu da kupe, ne znam šta se dešava - rekao je za televiziju K1 Rade Bogdanović.

Nije se na ovome zaustavio, pa je podsetio na još neke propuste tokom sezone ljubimca navijača Zvezde.

- Imam još dva detalja, oni ne smeju da pričaju, ali pričaćemo. Na utakmici Zvezde i Lajpciga u Beogradu, kod prvog gola Simonsa, na Kanginog poziciji, on neće da faulira Simonsa, već ga pušta, a on šutira i daje gol. Kažu mi da Kanga ima dugu loptu... Pa, ko je gledao Cigu Kneževića, shvatiće da on ima bolju dugu loptu, ali ne može da trči, Tako i on. Pametan trener mimo naše lige samo mu gurne flaster, da ne može da se okrene i imaš igrača manje. Tako on u prvom poluvremenu, desna, jedna, pa druga, a realno, Kapelo je rekao - tim koji nema zadnjeg veznog je kao da imaš auto bez motora. Crvena zvezda ima problem i imaće ga sve dok ne reši status zadnjeg veznog i centarfora.

Imao je Bogdanović kritiku o na račun trenera partizana Igora Duljaja i njegove taktike u Večitom derbiju.

- Izaći i napasti Zvezdu na njenom stadionu, a oni "našpanovani" za tri boda. Još igraju četvorica u liniji, oni su jako problematični u Partizanu. Nije ih lako trenirati, skloni su kiksu, jeste da su i mladi. Moram da kažem da je Duljajeva greška što nije uspeo da kao trener pripremi ekipu u odbranbenim zadacima kad su prekidi u pitanju. Primio je tri gola protiv TSC-a. Bilo je još utakmica na kojima je primao i sada protiv Zvezde je svaki prekid pola gola. Ovi dobro napadaju, to je Milojeva ruka. Tačno se tu vidi ko gde ide, zatvara... Pošto sam igrao fudbal, mogu i da pričam. Pazite, vi branite prekide, vama četvorica igrača poslednjih su u petercu. To je golmanov prostor. Tu golman kada kaže: "Moja", to je to - rekao je Rade Bogdanović.

BONUS VIDEO: NESVAKIDAŠNjE: I "grobari" i "delije" zadovoljni derbijem

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.