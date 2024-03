GULIT O MBAPEU: "On ne može da odbije ponudu Real Madrida"

Nekadašnji holandski reprezentativac Rud Gulit izjavio je danas da fudbaler Pari Sen Žermena Kilijan Mbape ne može da odbije ponudu madridskog Reala, prenose španski mediji.

FOTO: N. Skenderija

Mbape ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do kraja sezone, ali još nije odlučio gde će da nastavi igračku karijeru. Pojedini svetski mediji su objavili da je francuski reprezentativac navodno već dogovorio prelazak u "kraljevski klub".

- Real Madrid je najveći klub na svetu. Ako te pozove Real, uvek kažeš - da, ne kažeš - ne. Jasno je zašto Real želi da u svojim redovima ima najboljeg igrača. Tako su doveli Kristijana Ronalda i druge vrhunske igrače - rekao je Gulit za španski sportski list As.

Mbape (25) je u PSŽ stigao 2017. godine iz Monaka. On je ove sezone odigrao 33 meča za klub iz Pariza i postigao je 32 gola.

- Jasno mi je da Mbape veruje da može da osvoji sve sa Realom. Trener Reala Karlo Anćeloti može to da iskontroliše. On mora da se pobrine da se igrači prilagode jedni drugima. Ne mislim da je Mbape sebičan, on je vrlo društven. Brzo će da se prilagodi timu kao što je to uradio Džud Belingem - dodao je Gulit.

