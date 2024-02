PARTIZANE, ČUVAJ SE DEVETOG MINUTA: Crvena zvezda "preti" pred večiti derbi

VODEĆI Partizan i aktuelni prvak Srbije u fudbalu Crvena zvezda mogli bi uskoro da u međusobnom duelu odlučuju o tome ko će u maju podići šampionski pehar, a pred taj "večiti derbi" crveno-beli su se podičili nesvakidašnjim podatkom.

FOTO: M. Vukadinović

U objavi kluba s Marakane na zvaničnom sajtu navodi se, naime, sledeće:

"Fudbaleri Crvene zvezde su od početka drugog dela prvenstva slavili na tri uzastopne utakmice u kojima su crveno-beli savladali Voždovac, Novi Pazar i Čukarički. Na sve tri utakmice, prvi gol smo postigli u devetom minutu.

Na prolećnoj premijeri uživali smo u fenomenalnom ambijentu priređenom od strane naših najvatrenijih navijača, a kompletna publika na Marakani nije dugo čekala da vidi prvi pogodak naših prvotimaca u kalendarskoj 2024. godini. Igrao se tačno deveti minut kada je Milan Rodić sačekao odbitak na ivici kaznenog prostora i veoma preciznim udarcem spakovao loptu u sam ugao gola za erupciju oduševljenja.



Nakon pobede protiv popularnih "zmajeva", usledilo je gostovanje u Novom Pazaru. Domaćin tog duela je uvek prepoznatljiv kao neugodan rival na svom terenu, ali to nije omelo našeg kapitena Aleksandra Dragovića da glavom matira Mirkovića na centaršut Gelora Kange iz slobodnog udarca i to ponovo u devetom minutu. Sve to je omogućilo da naša ekipa u nastavku meča igra sigurnije i sa velikom dozom samopouzdanja odnese pobedu.U vikendu iza nas savladan je Čukarički na stadionu Rajko Mitić. Konačan rezultat na semaforu je bio 3:0, a u listu strelaca su se upisali Gelor Kanga, Šerif Endiaje i Osman Bukari. Gledali smo isti recept i u 22. kolu domaćeg prvenstva, a to je 'otvaranje' protivnika u uvodnim minutima. Posle prekršaja nad Urošem Spajićem dosuđen je jedanaesterac, a nakon preciznog udarca Zvezdinog Gabonca, naši momci su došli do prednosti posle tačno devet minuta fudbala na Marakani."

Zvezda sledećeg vikenda gostuje trećeplasiranom TSC-u, a Partizan dočekuje pretposlednji Železničar.

Potom će 9. marta na "Marakani" Crvena zvezda dočekati Partizan, koji u ovom trenutku ima bod više od "večitog rivala", 56 naspram 55. TSC je treći sa 46.

