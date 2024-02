MAKSIMOVIĆ ZA "NOVOSTI" PRED BARSELONU: Želimo da iskoristimo njihove mane (VIDEO)

FUDBALERI Hetafea u odličnom raspoloženju čekaju gostovanje Barseloni (subota 24. februar u 16.15). Katalonski gigant ove sezone igra fudbal za zaborav, a u razgovoru za "Novosti" fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović govorio je u duelu jednog od najprijatnijih iznenađenja sezone sa aktuelnim šampionom Španije.

Barselona je u 2024. godini ubedljivo poražena od Real Madrida u ligi (4:1), Viljareala (3:5), remizirala je sa Granadom (3:3),dok je u Kupu Španije skalp Ćavijevog tima uzeo i Atletik Bilbao (4:2).

Hetafe uz Đironu važi za najprijatnije iznenađenje. Ekipa koja je prošle sezone do poslednjeg dana strepela za opstanak nalazi se sada na sredini tabele, a naredni protivnik je šampion Španije.

- Barselona je jedna od najboljih ekipa na svetu koja trenutno ima mnogo problema. Svesni smo toga, ali smo takođe svesni i da ukoliko ne damo 200 posto da ćemo teško izvući nešto pozitivno u gostima. Radimo puno tokom nedelje, želimo da iskoristimo njihove mane u trenutnoj igri i da napravimo povoljan rezultat, istakao je Maksimović za "Novosti".

Sastav sa stadiona Koloseum Alfonso Perez prošle sezone bio je na ivici selidbe u drugi rang. U 38. kolu je remijem protiv Valjadolida (0:0) Maksimovićev tim sačuvao mesto u La Ligi, a ove sezone nalaze se u krugu timova koji konkurišu za mesto u Evropi. Trenutno su 10. sa šest bodova manje od Sosijedada, a meč protiv Barse idealna je prilika da naprave dodatni korak ka evropskom snu.

- Posle tri godine gde smo se borili do poslednjeg kola, kada smo počinjali pripreme za ovu sezonu, želeli smo samo jednu mirnu u kojoj nećemo strepeti za opstanak. U ovom trenutku stvarno igramo dobro i blizu smo Evrope, ali trudimo se da ne razmišljamo o tome kako se ne bi desilo da na kraju završimo kao deveti i da to na kraju bude neuspešna sezona, ističe Srbin i dodaje:

Šta god da uradimo do kraja sezone je veliki uspeh, nadamo se da možemo do Evrope, ali se ne opterećujemo. Imamo utakmicu protiv Barselone, nadam se da možemo da pobedimo jer iz te opuštenosti dolaze dobre igre i rezultati, zaključio je Nemanja Maksimović, koji je na početku sezone bio nadomak odlaska iz kluba, ali je odlučio da ostane u Hetafeu do kraja ugovora koji ističe u junu 2024. godine.

