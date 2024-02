U ZVEZDI SNOVI NIKAD NE PRESTAJU: Vladan Milojević za "Novosti": Prvi put mi se dešava da vodim Zvezdu, a da je Partizan ispred nas, ali...

OD kada je otišao, za četiri godine nije bilo tako uzbudljivih, emotivnih sada već i legendarnih pobeda kao protiv Krasnodara, Salcburga, Kopenhagena, Jang Bojsa i Liverpula. Sada kada se vratio, oko 30.000 navijača došlo je na "Marakanu“ da mu se i zahvali za sve prelepe uspomene, ali i da od svog "Klarka Kenta“ zatraže nova fudbalska čuda. Spreman je Vladan Milojević (53) za drugi nastavak "Supermena“ na Zvezdinoj klupi, samo što ne želi da se oslanja na podvige iz prošlosti. Iako je već osvojio tri titule (treću sa Dejanom Stankovićem), doneo dve Lige šampiona i jednu Ligu Evrope, poručio je svima da kreće skroz od početka.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Ne volim da se vraćam na nešto što je prošlo - kaže Milojević za "Novosti“. - Bio je to lep period, ali svaka priča o tome može da vas navede na kamen spoticanja, sputa da napravite korak dalje, ili da se pretvori u neki alibi. Zato sada krećemo od nule i ja i čitav moj stručni štab. Uvek sam verovao da čovek u svom životu i karijeri nema limite. Nikad se nisam zadovaljavao malim stvarima. Morate da sanjate, da imate visoke ciljeve, to tražim i od mojih saradnika i od igrača.

Kod Milojevića se ciljevi ne obećavaju, već pažljivo postavljaju.

- Nisam slatkorečiv i da kažem to je taj cilj koji ćemo ispuniti. Nikad ništa nisam obećao, da ćemo nešto uraditi ili osvojiti. Daj Bože da opet napravimo velike stvari, bez lažne skromnosti, to bi ispalo fantastično. Ne mogu da znam da li ćemo i uspeti da ih ostvarimo. Jedino znam da se do tog cilja i željenih uspeha dolazi predanim radom, posvećenošću i verovanjem.

Na "Marakanu“ za Miloja nema neostvarenih snova.

- Kada ste u Zvezdi živite snove i ne želite da oni prestanu. Jednog dana kada odete, tada se sumira šta ste uradili. Voleo bih da me pored rezulatata pamte kao čoveka koji se trudio, radio, davao sve od sebe. Da Zvezdini navijači ponosno kažu: "Bio je jedan trener koji je bio i dobar čovek Ponosimo se jer je naš“.

Mnogo mu je drago što je klub nastavio da napreduje krupnim koracima i kad nije bio tu.

- Zvezda je porasla u svakom pogledu, od rezultatskog do organizacionog. Mnogo toga se izgradilo, i "Marakana“ je sada drugačija, novija i lepša kao stadion. Uslovi za rad, treninge i oporavak igrača su na mnogo višem nivou. Ipak, najvažnije od svega je to što je Zvezda postala redovan učesnik evropskih takmičenja, došli smo do toga da nismo zadovoljni kada igramo Ligu Evrope i nismo u Ligi šampiona. Napredujemo u svim segmentima i još više ćemo napredovati.

Iako prva pobeda protiv Voždovca (2:1) nije rezultatski ubedljiva, već je podsetila na sigurna izdanja iz prvog Milojevog mandata.

- U ovom timu poznajem dosta igrača jer sam ih trenirao, imamo kvalitetnih stranaca, mnogo mladih, ekstra talentovanih fudbalera. Mislim da je mnogo rano pričati šta bih ja voleo da napravim, trudim se pre svega da igrači prihvate sve zamisli mog stručnog štaba i mene. Uvek je cilj da imate dobre rezultate uz dobru igru, to je nešto savršeno. U drugim sportovima se isključivo gleda rezultat, fudbal je specifičan, jer se traži i da ostavite dobar utisak, da navijači budu zadovoljni Težićemo da igramo dinamično i agresivno, sa dosta trčanja, borbe. Često ponavljam momcima - niko vam niko ništa neće zameriti ako se budete borili i davali sto odsto.

Milojević se ne žali što na pripremama nije mogao da računa na brojne prvotimce zbog povreda i reprezentativnih obaveza.

- Malo otežava to što nam polako pristižu igrači. Điga se nedavno priključio, vratio se i Hvang, ovih dana će i Kraso. Nije mala stvar što imamo i osvajača afričkog kupa. Iako ih još nisam upoznao, imam neograničeno poverenje u njih. Raspored je težak u prvih pet kola, na meni i mojim saradnicima je da maksimalno spremimo ekipu za sve izazove. To je naš posao, da nađemo najbolja rešenja. Kao treneru Zvezde prvi put mi se dešava da je Partizan ispred i ima prednost, nadam se da ćemo i to što pre preokrenuti.

Dosta pažnje je izazvala njegova da su igrači bili "razbijeni“ kada je stigao.

- Nisam mislio u bukvalnom smislu, ovde pričamo o samopouzdanju. Bila su velika očekivanja jer se igrala grupna faza Lige šampiona. Sama činjenica da mala i ponosita Srbija ima učesnika u elitnom takmičenju i to direktnog je za divljenje. Nije to bila vajld karta da vam je neko poklonio, već benefit pređašnjeg rada. Onda ta atmosfera, "Marakana“, Beograd... Od velikih očekivanja dolaze i velika razočarenja, obični to tako ide. I u drugim zemljama je tako, mi iz prevelike emocije, malo i preteramo.

Nasledio je trenera koji mu je ostavio je bodovni minus.

- Nisam se čuo sa Baharom, nije bilo prilike. Mislim da je radio posao na najbolji mogući način. Fudbal neki put zna da bude čudan, svuda vas gledaju kroz rezultat. Ako ga imaš uspešan si, ako ga nemaš - nisi. Mislim da svaki trener uvek pruža sve od sebe i on je dao doprinos sa nekim stvarima koje su dobre i ne treba ga gledati u nekom ružnom kontekstu.

Puna "Marakana“ uvek inspiriše

GANUO je Milojevića doček oko 30.000 navijača na prolećnoj premijeri protiv Voždovca.

- Nešto prelepo, čitav taj spektakl koji samo oni mogu da naprave. Posle sam na miru odgledao utakmicu, pa sam mogao da usmerim pažnju na brojne koreografije, fantastičan ambijent. Koliko puta su pokazali da su naš 12 igrač. Mnogo je lakše i lepše kada se igra pred punom "Marakanom“.





Hvala državi na pomoći

ZVEZDIN trener kaže da je u Srbiji sve mnogo bolje nego kada je bio pre četiri godine.

- Mi da nemamo državu koja ulaže ovoliko novca, sve bi bilo mnogo gore. Imamo stadione u Zaječaru u Loznici, pravi se u Pančevu... Infrastruktura je najbitnija i Bogu hvala, imamo ljude u državi koji vole fudbal, to prepoznaju i oni ulažu. Jako je bitno što su ekipe u srpskom fudbalu sada mnogo kvalitetnije, bolje se igra, igrači su bolji.

