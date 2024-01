NEMA OVOG NI PO SVETU: Počele pripreme u najneobičnijim okolnostima u srpskom fudbalu

Ne dešava se to baš često, ali... baš zato što se desilo - Radnički iz Niša je srpski fudbalski hit ove zime: Nikola Trajković, koji je nedavno napustio klub sa "Čaira", danas je i zvanično preuzeo istu ekipu i izvršio prozivku igrača na početku priprema za drugi deo sezone.

FOTO: FK Radnički Niš

Trajković je sa klupe već predvodio Radnički od juna do novembra prošle godine, a nakon sporazumnog rastanka tada - malo više od mesec dana kasnije vratio se na isto radno mesto.

Uz njega, na zanimljivoj konferenciji za štampu govorio je i novi sportski direktor kluba, Bratislav Ristić, i to o organizaciji kluba, planu priprema, kao i o pojačanjima i odlascima pojedinih igrača.

Pre prozivke fudbalera obavljeni su obavezni lekarski pregledi, a zatim je održan sastanak stručnog štaba sa igračima, te prvi trening. Ekipa će u Nišu raditi do 16. januara, a dan kasnije će otići u turski Belek, gde će ostati do 31. januara i obaviti glavni deo priprema.





Tokom boravka u Turskoj niški tim će odigrati četiri kontrolne utakmice.









Trajković je izjavio da nije imao dilema o povratku u Radnički.





"Klub se rezultatski nalazi u nezavidnoj situaciji. Rukovodstvo Radničkog mi je predočilo kakve će se sve promene desiti u klubu. Mislim da je fer da prihvatim njihov poziv, jer smatram da sam neko ko je delimično odgovoran za rezultate, a uz sve to klub veruje u mene i ono što sam radio. Uz adekvatan rad i pojačanja i uz sve nove stvari koje treba strukturalno da uradimo u klubu mislim da možemo da dignemo Radnički na poziciju da se opstane ove godine, a onda da od naredne godine dižemo klub na neki viši stepenik. Poznajem igrače bolje od drugih i da imam moralnu odgovornost da završim sezonu koju sam započeo, na najbolji mogući način", istakao je na početku Trajković.

Govoreći o ambicijama i ciljevima u ostatku sezone, jasno je istakao šta su imperativi.

"Prioritet svih prioriteta je da ostanemo u Superligi, a moj lični cilj je da to probamo da uradimo bez onih stresnih baraž mečeva. Ići ćemo utakmicu po utakmicu, pripremati protivnika po protivnika, pa ćemo videti gde ćemo na kraju stići. Upućen sam u sve što se u međuvremenu dešavalo u Radničkom, pratio sam utakmice. Ne mislim da smo u ovom periodu dok nisam bio tu nešto puno izgubili. I trener Slavoljub Đorđević radio je kvalitetan posao, poznajem ga lično, znam da je profesionalan, da drži disciplinu. Imao je iste probleme sa kojima sam se i ja suočavao na utakmicama. Sigurno da je ekipa pod njim napredovala u nekim drugim segmentima, pokušaćemo i to da iskoristimo".

Kad je reč o igračkom kadru i neminovnim promenama na polusezoni, šef stručnog štaba želi pre svega da tim podmladi, unese novu energiju i pozitivnu atmosferu u svlačionicu.

"Moja želja je da dovedemo kvalitetnog igrača na poziciji 6 ili 8, a ukoliko se u prelaznom roku otvori neka mogućnost u ofanzivnom delu mi ćemo reagovati. Nisam od onih ljudi koji prave paniku. Imamo i ovde dosta kvalitetnih igrača, popunjeni smo da odradimo prvi deo priprema za ostalo ćemo videti", zaključio je Trajković.

Na novom početku / FOTO: FK Radnički Niš





Sportski direktor kluba, Bratislav Ristić, govorio je o novinama u klubu i prelaznom roku. Rođeni Nišlija i nekadašnji igrač Radničkog, izjavio je da je pred svima u klubu veliki posao, a da on ima veliku želju da pomogne i podigne Radnički.

"Dosta igrača je napustilo klub u prethodnih mesec dana. Ostao je deo igračkog kadra koji je činio kostur ekipe. U narednom periodu očekujemo još tri, četiri igrača. Doveli smo dva fudbalera za sad, sigurno ćemo do polaska na pripreme imati još dvojicu. Prelazni rok je do 16. februara i nadam se da ćemo do tada kompletirati ekipu sa još nekoliko kvalitetnih igrača". istakao je Ristić i nastavio o tome kako je doneta odluka o povrtaku trenera.

"Trajković je bio i moj predlog. On poznaje celu situaciju u klubu, ekipu. Lakše će odmah ući u problematiku, što se toga tiče dileme nije bilo. Upravni odbor podržao je taj predlog. Biće posla u narednom periodu, sređujemo sporstki sektor, ne može sve preko noći. Aleksandar Jovanović, doskorašnji sportski direkor, je tu sa mnom, radimo zajedno. Ovo je moj grad, moj klub, pomoći ću oko igračkog kadra organizacije, svega, ali biće potrebno vreme da stvari legnu na svoje", zaključio je Ristić.





Na prozivci i prvom treningu našli su se sledeći fudbaleri: Dragan Rosić, Dimitrije Stevanović, Uroš Kitanović, Nemanja Belaković, Stefan Cvetković, Basil Jamkam, Filip Fraj, Sava Petrov, Aleksandar Vojnović, David Petrović, Vasilije Bakić, Andreja Stojanović, Pavle Ivelja, Vanja Ilić, Aleksandar Mesarović, Milorad Stajić, Liam Ajad, Semir Smajlagić, Kolins Fai, Mihajlo Terzić, Simeon Ćirić i Stefan Lazović.

