LALATOVIĆ PRETI ZVEZDI: Jedva su me pobedili kada sam bio u Nišu

Crvenu zvezdu u subotu od 16 časova čeka veliko iskušenje protiv Spartaka u Subotici koji predvodi "dete" crveno-belih, Nenad Lalatović

Upitan je Lalatović može li da iznenadi Zvezdu sa Spartakom.

- Pitate me možemo li da iznenadimo Zvezdu? Ne znam u ovom trenutku. Zvezda je Zvezda! Imam problema sa karotnima, neće mi igrati dvojica važnih igrača. I to mi zadaje muku. Zvezda je favorit, a mi ćemo dati sve do sebe da napravimo dobar rezultat za Spartak. Teško je iznenaditi Zvezdu, ali može da se desi - rekao je Nenad Lalatović za Kurir.

On je podsetio da se Zvezda "jedva izvukla" kada je vodio Radnički.

- Kad sam vodio niški Radnički protiv Zvezde jedva su me pobedili. Primio sam gol u 100. minutu. I drugi meč, kad sam bio trener Mladosti Gat, trebalo je da dobijemo. Tada sudija nije dao Geloru Kangi crveni karton. Da mu ga je dao, mi bismo pobedili Zvezdu. Mnogo su se uvek mučili sa mnom i znam da im i danas neće biti lako protiv mene. Posebno što je sledeća utakmica za Zvezdu derbi. A, ja kao bivši igrač Zvezde znam da su utakmice pred derbi najteže.

Kada se već dotakao derbija u sredu, od 18.00 časova u Humskoj, Lalatović je nastavio.

- Zvezda će biti mislima u derbiju, a ne protiv Spartaka. Tu vidim našu šansu. Izvešću najjači mogući sastav. Opet, to ništa ne garantuje jer Zvezda ima veliki fond igrača. Oni mogu da plate jednog igrača 5.000.000 evra, a nama je budžet za ceo tim 1.500.00 miliona evra. Voleo bih da bude pun stadion. Ma, biće. Subota u 16.00 sati. Šta narod da radi u to vreme? Sem da dobro ruča i dođe na utakmicu.

