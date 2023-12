RADULOVIĆ NAŠAO NOVI POSAO NAKON TRI DANA: Crna Gora ga otpustila, a on otišao na Bliski istok

Crnogorski stručnjak Miodrag Radulović imenovan je danas za novog selektora Libana, saopštio je Fudbalski savez Libana.

Foto: EPA-EFE/Szilard Koszticsak

Radulović je već vodio selekciju Libana od 2015. do 2019. godine. On će voditi selekciju Libana na prvenstvu Azije, koje je na programu od 12. januara do 10. februara naredne godine u Kataru.

Crnogorski stručnjak je na mestu selektora Libana nasledio Hrvata Nikolu Jurčevića.



Radulović je bio selektor Crne Gore od 2020. do novembra ove godine.

