RADNIČKI ČEKA PARTIZAN: Nišlije muči kadrovska situacija, a Slavoljub Đorđević ima recept za "parni valjak"

Fudbaleri niškog Radničkog u ponedeljak od 16 časova dočekuju ekipu Partizana u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Šef stručnog štaba Radničkog, Slavoljub Đorđević, na konferenciji za medije pred utakmicu sa Partizanom izjavio je da njegova ekipa mora da odigra perfektnu utakmicu kako defanzivno, tako i ofanzivno ako želi pozitivan rezultat.

-Još jedna teška utakmica u nizu je pred nama, protiv lidera na tabeli i tima koji je od poslednjih 14 utakmica u prvenstvu dobio 13. Moj kolega i veliki prijatelj Igor Duljaj ove sezone radi fenomenalan posao. Način na koji su dobili većinu utakmica je za svaki respekt. To pokazuje karakter njihove ekipe. Još jednom, sve pohvale- započeo je najpre o narednom protivnku Đorđević.

Nakon toga, osvrnuo se na svoj tim i analizirao prethodne rezultate, ali i rad na treninzima.

-Posle utakmice protiv TSC-a se podiglo samopouzdanje naših igrača, jer smo neke stvari promenili nakon poraza od Čukaričkog. Momci su sada "pohvatali" defanzivne i ofanzivne zahteve koje pred njih stavljam. Nedostaje nam samo jedan dobar rezultat. Utakmicu u Kupu ne bih analizirao, okolnosti su bile takve da smo morali da igramo sa kombinovanim timom, akcenat nam je na prvenstvu i osvajanju bodova. Mislim da su se igrači odmorili i spremili, ali moramo da odigramo perfektnu utakmicu u oba smera da bismo protiv ekipe kao što je Partizan napravili pozitivan rezultat.

Đorđević veruje da ima "recept" za bolje rezultate svoje ekipe:

-Ako mi ponovimo igru kao protiv TSC-a, sigurno je da možemo do pozitivnog skora. To nam je parametar kako treba da igramo, ja tražim od igrača da to ponove. Ne može ništa preko noći, ja sam samo tri nedelje ovde, jako je teško podizati ekipu uz ovakav raspored. Za rivale imamo ekipe koje svaku grešku kažnjavaju, mi smo od TSC-a iz najmanje greške primili gol i izgubili utakmicu.

Kadrovska situacija u ekipi Radničkog nešto je bolja nego pred meč sa Crvenom zvezdom, Vanja Ilić je u Kupu Srbije "odradio" crveni karton, ali je nekoliko igrača bolesno i neizvestan je njihov nastup:

-Rosić je bio prehlađen četiri dana, zato nije ni branio protiv Zvezde. Ivelja i Frej imaju povrede palca koje su neugodne, Vlajkovića muči išijadikus. Haraju virusi, nadam se da ćemo ostati zdravi i na broju do ponedeljka- zaključio je Slavoljub Đorđević.

Prodaja ulaznica za meč Radnički - Partizan obavlja se na blagajnama hale Čair, stadiona i bazena SC Čair u nedelju i ponedeljak. Glavni sudija na ovom meču biće Marko Ivković iz Lajkovca.

BONUS VIDEO: SPEKTAKL U NOVOM PAZARU: Predstavljen Adem Ljajić

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.