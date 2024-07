ŽIVOT JE ČUDO, NE ŽIVOT JE LEP! Dobio otkaz u trećoj ligi, pa pokazao celom svetu šta je i kako se radi posao selektora

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da je ponosan na svoju ekipu koja je postala šampion Evrope i zahvalio se navijačima na podršci.

Fudbaleri Španije su sinoć osvojili Evropsko prvenstvo, pošto su u finalu pobedili Englesku rezultatom 2:1.

"Ne mogu biti srecniji, mi smo pravi tim, šampioni Evrope. Ponosan sam na igrače. Hvala celoj Španiji na podršci", rekao je De la Fuente na konferenciji za medije.

De la Fuente je naglasio da je bitno što su mu igrači verovali, kao i da nisu sumnjali u njegove odluke.

"Nije važno da li su mi neki verovali ili nisu. Bilo je važno jedino to što sam osećao da mi igrači veruju. Veruju mi već godinu i po dana. Svaki korak u stranu bio je rast. Ono što me zaokupilo je to što su mi istinski verovali, bez ikakve sumnje u moje odluke. Sve je to sada sreća i ponos", izjavio je De la Fuente.

Španski selektor se osvrnuo na igru koju je njegova selekcija pokazala.

"Samo smo se dogovorili da pojačamo to što smo do tada radili. Bilo je to pitanje samopouzdanja, da znaju kako da tumače meč. Ova selekcija Španije je najbolja na svetu, to sam ranije rekao i stojim iza toga. Pokušao sam da nametnem ideju za koju sam znao da će igrači moći da razviju. Ne samo kroz posed, već i kontrolu igre sa bržim prelazima. Ne izmišljam ja ništa što već ne postoji, samo pokušavam da izvučem maksimum iz fudbalera", zaključio je De la Fuente.

Luis de la Fuente je ovom titulom postao prvi selektor u istoriji koji je osvojio Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina, do 21 godinu, Ligu nacija i sada Evropsko prvenstvo. A malo je falilo da totalno demoralisan napusti fudbal i okrene se drugom poslu.

Naime, posle igračke karijere u Bilbao, Sevilji i Alavesu, dve osvoje titule u Španiji sa Bilbaom i Kupom kralja kao igrač, De la Fuente je uplovio u trenerske vode u klubu Portugaleta, koji se takmičio u regionalnoj španskoj ligi. Njih je vodio na 122 meča i skrenuo pažnju trećeligaša Aurera. U taj klub stigao je 1. jula 2000. a oteran je 14. marta 2001. posle samo 32 meča jer su bili sedmi na tabeli.

Posle tog otkaza u trećeligašu Luis je razmišljao da batali fudbal, ali srećom nije. Atletik Bilbao mu je ponudio posao u svom drugom timu, a kada se tu dokazao dobio je priliku da vodi i seniore. Zatim se preselio u Sevilju, a onda dobio šansu od Fudbalskog saveza Španije da vodi mlađe selekcije. Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina osvojio je 2015, a za igrače do 21 godinu 2019. Sa reprezentacijom Španije došao je i do srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. Liga nacija osvojena je u sezoni 2022/23, a kruna dosadašnje karijere je zvanje prvaka Evrope. Logično, sledeća stanica moglo bi biti Svetsko prvenstvo 2026.

Ono što je najvažnije u kontinuitetu kroz sve selekcije je to što je De la Fuente od svake generacije pokupio ono najbolje. Sa njim su se na krov Evrope u mađim selekcija peli upravo sadašnji heroji Španije, od strelca gola za titulu Ojarzabala, preko Danija Olma, Fabijana Ruiza, do golmana Unaja Simona, koji mu je recimo u mlađim selekcijama čak bio rezervni čuvar mreže.

