RAME UZ RAME SA VELIKIM KASILJASOM: Kapiten Španije piše svoju istoriju

Fudbalske reprezentacije Španije i Engleske večeras od 21 časova igraju veliko finale Evropskog prvenstva u Berlinu.

Ove nedelje, španski reprezentativac, Alvaro Morata može da postane četvrti kapiten na



Do danas, ta čast je pripala samo Feranu Oliveli, koji je u podigao trifej Evrokup 1964. godine, Ikeru Kasiljasu, koji je u ruke podigao trofej najboljeg u Evropi 2008. i 2012. godine i Svetsko prvenstvo 2010. godine i Jordi Alba, koji je stavio završnu tačku na jedanaest godina u reprezentaciji u Roterdamu. U junu 2023. godine osvojio je Ligu nacija, prvu zvaničnu titulu.

Niko ne želi ovaj trofej više od Morate, koji je u meču protiv Hrvatske postigao prvi gol Španije na šampionatu.

Njegovo ponašanje kao kapitena je bilo za primer, a trebalo je samo poslušati sa kojom predanošću o njemu govore saigrači i njegov trener Luis de la Fuente.

- On je sportista ogromnog srca, koji je osvojio većinu saigrača svojim igračkim duhom, a mlade igrače savetima, ne samo fudbalskim, već i ličnim. Ceo njegov fudbalski put je zanimljiv. Evropski šampion do 19 godina 2011. i 2012. godinre uz Karvahala i mlađi od 21 godine zajedno sa Karvahalom ili samim Naćom u Izraelu 2013. godine, debitovao je u novembru 2014. pod komandom Visentea del Boskea. Zatim su došli Lopetegi, Luis Enrike, Robert Moreno, opet Luis Enrike i posle Svetskog prvenstva u Kataru, Luis de la Fuente. Niko nije sumnjao u njega jer je malo onih koji su predani kao on - kako piše španski list "AS".

Sa 36 golova u 79 utakmica sa crvenom furijom, Morata je četvrti najbolji strelac svih vremena u španskom fudbalu.

- Međutim, njegov rad je uvek bio doveden u pitanje, posebno u okviru tog korova među kojim se krije sve loše sa društvenih mreža. I tu je Morata pokazao svoje slabosti, posustao je. Tokom nekoliko intervjua na EURO, ostavio je u vazduhu mogućnost da završi karijeru u nacionalnom timu kada se završi ovo Evropsko prvenstvo. Biće to vrlo lična odluka, bez sumnje, koja mora biti praćena odlukom njegovog kluba, jer je to takođe otvorilo vrata mogućem oproštaju od Atletiko iz Madrida - piše u nastavku teksta ovog španskog lista "As".

Bila bi pravedno da posle nekih loših trenutaka u nacionalnom timu, poput polufinala na Vembliju pre tri godine ili eliminacije Maroka u Kataru, nagradi Moratu slavom i krunom u Berlinu.

To bi mu omogućilo da završi bogatu karijeru u kojoj bi, osim na Svetskom prvenstvu, osvojio sve na nacionalnom i klupskom nivou, gde je uzeo titule u Seriji A, Premijer i La Ligi.

