GOLMAN ENGLESKE REPREZENTACIJE IMA ČUDNU SUDBINU: Promena prezimena mu "spasila život"

Malo je poznata činjenica da se jedan od junaka engleske reprezentacije na EURO 2024, Džordan Pikford nekada prezivao Pigford.

Znao je to i njegov otac, koji je baš to sve doživeo, trepo je uvrede od osnovne i srednje škole samo zbog prezimena koje u sebi nosi reč "svinja", ali nije želeo da to isto doživi i njegov naslednik, što ume da bude izuzetno stresno po dete i po roditelje.

Pikfordov otac je još u ranoj dobi promenio prezime Džordanu, pa je ovaj od tada kroz život koračao kao Pikford, umesto kao Pigford.

Sa drugačijim prezimenom, potpuno neupadljivim u odnosu na "originalno", Pikford nije bio na meti zlobne dece. U međuvremenu je počeo da trenira fudbal, brzo se opredelio da bude golman, a ostalo je istorija.

Pikford je suvereni čuvar mreže reprezentacije koja se drugi put uzastopno plasirala u finale Evropskog prvenstva.

Samo oni koji su iskusili diskriminaciju na osnovu imena ili prezimena, ili iz nekog drugog banalnog razloga, znaju koliko je Pigford senior učinio za sina tako što mu je na vreme promenio prezime i lišio ga trauma iz detinjstva.

Džordan Pikfordje na aktuelnom EURO jedan od najvažnijih Sautgejtovih aduta na putu ka finalu.

