NESTVARNO POLUFINALE EURO 2024: Španija nakon velikog preokreta eliminisala Francusku, a jedan igrač ispisao istoriju (FOTO/VIDEO)

FUDBALERI Španije prvi su finalisti Evropskog prvenstva, pošto su pobedili Francusku sa 2:1 u utakmici koja se odigrala u Minhenu.

Ovaj meč će dugo pamtiti čudo od deteta Lamin Jamal koji je ispisao istoriju EURO 2024! On je postao najmlađi strelac u polufinalima kontinentalnih takmičenja.

Publika koja je došla na "Alijanc Arenu", ali i ona kraj malih ekrana mogla je da uživa u fantastičnoj utakmici, posebno u prvom poluvremenu u kom su viđena sva tri pogotka.

Bilo je dovoljno svega devet minuta da se mreža zatrese. Uradio je to napadač "trikolora", Randal Kolo Muani. Kilijan Mbape je sjajno centrirao sa leve strane, najbolje je bio postavljen fudbaler PSŽ-a koji je odličnim udarcem glavom uspeo da savlada Unaija Simona.

"Furija" je od tog momenta počela da liči na ekipu koja je dominirala tokom EURO 2024. Napadački fudbal joj se isplatio. Za samo četiri minuta došla je do preokreta. Najpre je supertalentovani Lamin Jamal raspalio po lopti sa nekih 20 metara, bacio se Majk Manjan, ali udarac je bio neodbranjiv i lopta je završila iza njegovih leđa.

Francuzima se u 25. minutu možda vratilo za mečeve protiv Austrije i Belgije koje su pobedili autogolovima rivala. Tako je sad Španija došla do vođstva. Dani Olmo je "promešao" odbranu rivala, nakon toga dobro je šutirao, lopta je išla u gol, a Žil Kunde je pokušao da je spreči da tamo ne završi. Ipak, od svega uspeo je da zatrese sopstvenu mrežu. Gol je na kraju zvanično pripisan vezisti Lajpciga.

Drugi deo meča bio je manje sadržajan. Francuska je opasno zapretila udarcima glavom Aurelijana Čuamenija i Dajoa Upamekana, no oni nisu bili dovoljno kvalitetni da završe iza leđa golmana Atletik Bilbaa. Takođe, udarci Tea Ernandeza i Kilijana Mbapea iz dobrih pozicija završili su visoko preko gola.

Španija nije mnogo pretila. Čuvali su izabranici Luisa de la Fuentea rezultat i uspeli su to da urade i tako dođe u situaciju da se bore za četvrtu titulu prvaka Evrope. Trofej su osvajali 1964, 2008 i 2012. godine.

Vredi istaći i to da je ova reprezentacija postala prva koja je ikada zabeležila šest pobeda i to uzastopnih na prvenstvu Starog kontinenta.

"Furija" će se u finali sastati sa pobednik duela Engleska - Holandija. Pomenuta utakmica igra se u sredu od 21 sat u Dortmundu.

Španija - Francuska 2:1 (2:1)

Stadion: "Alijanc Arena" (Minhen). Gledalaca: oko 65.000. Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija). Strelci: Jamal 21, Olmo 25 (Španija) - Kolo Muani 9 (Francuska).

Španija (4-2-3-1): Simon - Navas (od 58. Vivijan), Naćo, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal (od 90+4. Tores), Olmo (od 76. Olmo), Vilijams (od 90+3. Zubimendi) - Morata (od 76. Ojarzabal).

Francuska (4-3-3): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Ernandez - Kante (od 62. Grizman), Čuameni, Rabio (od 62. Kamavinga) - Dembele (od 69. Dembele), Kolo Muani (od 62. Barkola), Mbape.

Drugo poluvreme: Španija - Francuska 2:1

90+6' - Utakmica je završena, Španija je prvi finalista Evropskog prvenstva!

90' - Drugo poluvreme produženo je za pet minuta.

86' - Meč se brzo nastavio, a Mbape je mogao da donese izjednačenje Francuskoj. Ustremio se ka golu, tukao sa ivice kaznenog prostora, ali to nije uradio onako kako je želeo.

84' - Utakmica je na kratko prekinuta zbog toga što je na zemlji ostao Ajmerik Laport koji čak i krvari iz nosa zbog udarca koji je dobio.

76' - Kakva je ovo prilika bila za "trikolore". Lopta se spletom srećnih okolnosti odbila do Tea Ernandeza. On je slabijom desnom nogom tukao iz odlične pozicije. Ipak, to je uradio loše i poslao je loptu visoko preko prečke.

63' - Nova opasnost po gol "furije". Glavom je posle centrašuta iz kornera šutirao Dajo Upamekano, ali to je loše uradio i velike šansa je otišla u nepovrat.

60' - Protutnjao je Dembele po desnoj strani, poslao je oštru loptu pred gol, no ponovo se nije dao iznenadi Simon koji je uspeo da intrveniše i spreči da ona dođe do igrača Francuske. Prvi koji je dobio žuti karton kod "trikolora" je Čuameni.

57' - Primio je Mbape loptu na levoj strani, pokušao je da iznenadi udarcem iskosa. Ipak, dobro je bio postavljen golman Španije i zaustavio je pokušaj igrača Real Madrida.

53' - Korner je izvao Usman Dembele, najvišu u skoku bio Aurelijen Čuameni, ali šutirao je pravo u Simona kome na kraju nije bilo teško da interveniše.

46' - Počelo je drugo poluvreme na utakmici u Minhenu!

Prvo poluvreme: Španija - Francuska 2:1

ISTORIJA ISPISANA NA EURO 2024: Džamal postigao najlepši gol na Evropskom prvenstvu (VIDEO)

45+2' - Završeno je prvo poluvreme na "Alijanc Areni" u Minhenu!

45' - Prvo poluvreme produženo je za dva minuta.

44' - Igra se konstantno na polovini Španije u poslednjih nekoliko minuta. Aktuelni vicešampion sveta uglavom centaršutevima pokušava da ugrozi rivala, ali odbrana "furije" dobro rešava sve te situacije.

35' - Od trenutka kada su izabranici Luisa de la Fuentea došli do prednosti nema mnogo uzbuđenja. Očekivalo se da Francuzi krenu po brzo izjednačenje, no ne prete Simonu.

25' - ŠPANIJA VODI! Neverovatna utakmica na EURO 2024! "Furija" je za samo četiri minuta preokrenula rezultat. Dani Olmo se poigrao sa odbranom protivnika, potom je šutirao, na nju je natrčao Žil Kunde koji je pokušao da je spreči da ne uđe u gol, a umesto toga zatresao se sopstvenu mrežu.

21' - ŠPANIJA DOLAZI DO IZJEDNAČENjA! Kakav je talenat i igrač Lamin Jamal. Raspalio je po lopti sa nekih 20 metara i lopta se od stative odbila u gol koji čuva Majk Manjan. Ovaj 16-godišnjak je postao prvi igrač na ovom takmičenju koji je iz igre savladao čuvara mreže "trikolora".

19' - Udarac je oprobao Mbape. Uneo je loptu u sredinu, šutirao je iskosa sa leve strane, njegov šut je izblokirao jedan igrač Španije, te tako Simon nije morao da reaguje.

14' - Prvi žuti karton pokazao je Slavko Vinčić iskusnom defanzivcu Hesusu Navasu koji je neoprezno faulirao Adrijena Rabioa.

9' - FRANCUSKA VODI! "Trikolori" su iz prvog opasnog napada uspeli da postignu gol. Lopta je na levoj strani došla do Mbapea koji je sjajno video gde se nalazi Randal Kolo Muani koji je odlično skočio i udarcem glavom matirao Unaija Simona.

5' - Velika šansa za Španiju. Jamal je dobro poslao lopte pred gol rivala, tamo je skočio Ruiz, no glavom je iz dobre pozicije veoma loše šutirao, pošto je lopta otišla preko gola.

3' - Prvi dobar napada na utakmici bio je delo "furije". Fabijan Ruiz je centrirao sa desne strane, ali lopta je bila prejaka i do nje nisu mogli da dođu Alvaro Morata i Lamin Jamal.

1' - Počela je utakmica u Minhenu. Sa centra su prvi krenuli fudbaleri Francuske.

20.00 - Jedna zanimljivost vezana za tim "furije". Hesus Navas je odigrao 125 mečeva za Sevilju i osvojio tri trofeja pre nego što se Lamin Jamal uopšte rodio. Sada su obojica u startnoj postavi protiv Francuske.

Sastavi:

Španija (4-2-3-1): Simon - Navas, Naćo, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Vilijams - Morata.

Francuska (4-3-3): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Ernandez - Kante, Čuameni, Rabio - Dembele, Kolo Muani, Mbape.

Uoči meča:

Ovo je duel dveju reprezentacija koje su pokazale totalno različitu sliku. "Furija" je do sad igrala veoma dobro i za mnoge je ostavila najveći utisak na kontinentalnom takmičenju.

"Trikolori" su sa druge strane do polufinala stigli bez datog gola iz igre. Oni su pobedili Austriju (1:0) autogolom Vebera. Isti slučaj je bio sa Belgijom kada je Fertongen zatresao sopstvenu mrežu. Sa Holandijom su odigrali bez pogodaka, dok je u remiju sa Poljskom (1:1) sa bele tačke precizan bio Mbape. U četvrtfinalu su eliminisali Portugal posle boljeg izvođenja penala.

Veliki problem pred ovaj duel ima Luis de la Fuente. On ne može da računa na trojicu standardnih igrača, Dani Karvahal i Robin le Norman propuštaju meč zbog kartona, a Pedrija je povreda udaljila sa terena. Francuska tih briga nema, pošto Didije Dešan na raspolaganju ima sve igrače.

Ove dve selekcije su posldenji meč odigrale 2021. godine kada su "trikolori" trijumfovali u finalu Lige nacija sa 2:1.

Podsetimo, u drugom polufinalu koje se igra u sredu od 21 sat sastaju se Engleska i Holandija.

