DOŠLO VREME ZA ZIDANA? Posle eliminacije sa EURO 2024 izgleda da je vreme za veliki fudbalski transfer - selektora

Taktika "daj je Mbapeu i čekaj šta će da uradi", očigledno više ne pali. Igra Francuza je u većem delu prvenstva bila teška za gledanje, sastav koji je na papiru bio projektovan da se prošeta do finala, jedva se ugurao i među najbolja četiri. Samim tim, pokrenuta je priča o Dešanovom odlasku što čuvenom Francuzu nikako nije "selo".

- Nisam ovde došao da komentarišem kritike. Vi dobro znate šta moj predsednik misli. Uostalom, pitajte njega. Ja nikada nisam poricao da nismo bili baš efikasni na ovom prvenstvu, ali smo došli do polufinala. Svako ima svoje analize i ugao gledanja. Nisu svi moji igrači bili 100 odsto spremni za ovaj turnir iz različitih razloga - odbrusio je Dešan, kojem aktuelni ugovor važi do Mundijala 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Nije tajna da je Zinedin Zidan prvi kandidat da zameni trofejnog igrača i stručnjaka, od okončanja drugog mandata u Realu čuveni Zizu ne želi da razmišlja od drugim poslovima. Francuski mediji odavno spekulišu da mu je velika želja da vodi nacionalni tim sa klupe, a čini se da je ovo idealno vreme za rokadu.

Mbape: Moj nastup bio neuspešan

DALEKO od najbolje forme bio je Kilijan Mbape na EP, probleme mu je stvarala zaštitna maska koju je skinuo protiv Španije, ali nije uspeo da odvede Francusku do finala.

- Moja nastup? To je bio neuspeh. Imali smo ambiciju da budemo šampioni Evrope. Na kraju, mi to nismo postali i jasno je da je to neuspeh. To je fudbal. Moramo da idemo dalje - poručio je novopečeni as Real Madrida.