SRBI SU JOŠ I ZLATNI PREMA FUDBALERIMA: Kapiten Španije Alvaro Morata preti iseljenjem, zbog EURO 2024 morala da reaguje i njegova supruga!

NAROD u Srbiji po pravilu je navikao da na velikim svetskim i evropskim fudbalskim takmičenjima ispliva neka afera zbog čega "orlovi" budu u centru pažnje. Maltene je tako bilo i na EURO 2024, ali, žargonski rečeno, reprezentativci naše zemlje su "male mace" za ono šta de događa u redovima Španije.

Foto: AP

Na EURO 2024 atsmofera u srpskoj ekipi je, po tvrdnjama nekih, narušena izjavom Dušana Tadića da je najspremniji i najbolji igrač. Naravno, odmah su demantovali i u Savezu, ali i saigrači fudbalera Fenerbahčea da je "narušena tismka hemija u svlačionici". Postojao je deo javnosti koji je od veziste tražio da se izvini, što je on na kraju i učinio. Brzo se sve smirilo, te su se "orlovi" posvetili Sloveniji i potom Danskoj.

Naša reprezentacija je nakon grupne faze eliminisana, a ništa što se dešavalo u redovima Srbije nije otišlo toliko daleko kao afera koja potresa špansku reprezentaciju.

A Španija je, jelte, dogurala do polufinala i - možda prođe i dalje...

Kapiten Alvaro Morata je u javnosti žigosan kao "sramota" za reprezentaciju, kao "plačljivac", zbog čega je na kraju morala da reaguje i njegova supruga. No, šta je dovelo do toga?

Iskusni napadač predvodiće "crvenu furiju" u polufinalu Evropskog prvenstva, a nekako naprasno istakao je da će odmah nakon šampionata završiti reprezentativnu karijeru.

Poručio je da bi "najlakše bilo" i da se iseli iz zemlje, a sve zbog lošeg tretmana koji je dobio i načina na koji je to uticalo na njegovu porodicu.

Do eksplozije nezadovoljstva u javnosti došlo je nakon intervjua Morate u "El Mundo deportivu". Tada je poručio:

- Ovo bi mogao da bude moj poslednji turnir. To je mogućnost o kojoj ne želim mnogo da govorim, ali je moguć - rekao je nekadašnji napadač Real Madrida, Juventusa, Čelsija, Atletika...

Istakao je još da mu je teško da ostvari povezanost sa navijačima u Španiji. Zviždali su mu tokom Evropskog prvenstva 2020. godine, a nije ih zadovoljio ni u prijateljskom meču protiv Brazila u martu.

- U Španiji mi je teško da budem zadovoljan. Nema sumnje da sam srećniji van Španije, o tome sam govorio više puta. Iznad svega, ljudi van rodne zemlje me poštuju. U njoj više nema poštovanja ni za šta i ni za koga. Pre neki dan optužili su me da sam plakao kraj aut linije što sam dobio žuti karton. To je besmislica, plakao sam od sreće što se moja zemlja plasirala u polufinale. Nikada zbog toga ne bih kritikovao nekoga, ali eto, mene kritikuju. Ja bih odsekao svoju ruku samo da osvojimo EURO 2024. Možda ću im jednog dana nedostajati.

Očekivano, javnost je njegovu izjavu dočekala na nož, najoštriji je bio "El konfidensial" koji je objavio tekst sa naslovom "Morata, kapiten koji je osramotio Španiju, ne samo zbog loše forme na EURO".

Nisu štedeli napadača Atletiko Madrida, nazvali su ga "plačljivom bebom" i optužili za "nezrelo ponašanje".

- Ko je Morata da govori loše o Španiji? Ne samo jednom. To je činio u nekoliko navrata pre i tokom Evropskog prvenstva. On je kapiten koji ne predstavlja Španiju. On je sramota, kao i njegove izjave. Ponavlja ih prečesto.

Nedugo nakon objave teksta oglasila se Moratina supruga Alis Kampelo na Instagram priči, poručivši da će ovakav tekst "stvoriti još mržnje".

- Ne želim da izigravam žrtvu i stvaram dodatne kontroverze. Međutim, ovo mi ne deluje normalno, izvinite. Da li je ovo normalno? Jedino nekvalitetno što ja vidim je loše novinarstvo. Napisati ovakav tekst dan pre nego što Španija igra polufinalni meč. Zapanjena sam. Kako mislite da će Alvaro dati svoj maksimum za zemlju kada niko u njoj ne veruje u njega? Šta želite da postignete ovakvim tekstom, da stvorite još mržnje prema njemu? - napisala je Kampelo na Instagramu i dodala:

- Čestitam, svako može da napiše svoje mišljenje i svako ima slobodu izražavanja. Niko nikada nije zadovoljio sve. Postoje međutim razni načini da se stvari kažu. Posebno kada su u pitanju mediji koji nose veliku moć ubeđivanja, posebno kada su u pitanju mladi ljudi, da li zaista želimo ovo?

Ona se nakon prve objave oglasila još jednom, napisavši:

- Ovi igrači imaju očeve, majke, žene, decu... Svi oni čitaju ove varvarske tekstove. Ovaj pomenuti je samo jedan jednostavan primer. Moramo da razmišljamo pre nego progovorimo. Ponavljam, svi imaju slobodu da kažu šta misle, ali ne mogu da vređaju druge. Sve je stvar ukusa, moramo da poštujemo druge ako zahtevamo poštovanje.

Morata je odigrao sve mečeve na EURO 2024. Postigao je jedan gol i to protiv Hrvatske.

Inače, modna blogerka Alis Kampelo i Alvaro Morata venčali su se 2017. godine, imaju tri sina i ćerku.

Kada se sagleda situacija u kojoj je Morata, javnost u Srbiji je još i blagonaklona.

Podsetimo, Španija i Francuska igraće u utorak od 21 u prvom meču polufinala Evropskog prvenstva.

