KATASTROFA ZA RONALDA: Mora prestati da živi u zabludi

Posle eliminacije Portugalije sa Eura 2024, najlakše je upreti prstom i tražiti krivca. Iako je to bio meč protiv jednog od najvećih favorita turnira, činilo se da su Portugalci imali dovoljno da prođu.

FOTO: AP/Tanjug

Pojedinačno, igrači su bili dovoljno kvalitetni da to postignu. Pa kako su zaglavili u četvrtfinalu?

Za početak svakako moramo odati priznanje Francuskoj, koja je jedna od najstabilnijih reprezentacija na svetu. Ne od ovog turnira, već godinama.

Kristijano Ronaldo odigrao je verovatno svoje poslednje Evropsko prvenstvo u karijeri, ali se u Nemačkoj nije upisao u strelce. Jedna od odluka koja je dovela do ovoga bila je da se Kristijano Ronaldo zadrži u špicu, gotovo bez pauze. Nekada višestruki osvajač Zlatne lopte i legitimno najbolji igrač sveta u određenim sezonama, on više nije isti fudbaler. Godine su ga sustigle, što je prirodno, ali on to izgleda još ne zna, kako piše portal "Index.hr"

Foto AP

Fudbalska reprezentacija Portugalije je u četvrtfinalu ispala od ekipe Francuske nakon penala (5:3), a Ronaldo ni na pet utakmica nije uspeo da zatrese mrežu. Verovatno ni sam ne pamti kada je nešto slično doživeo. Nikada pre nije odigrao veliki turnir, a da se nije upisao u strelce.

Kristijano Ronaldo je na ovom turniru šutirao 23 puta. Dve utakmice koje su igrane u nokaut fazi na terenu je proveo po 120 minuta, promašio je penal protiv Slovenije u produžetku, dok je protiv Francuske u penal seriji bio uspešan, ali to se ne računa u ovu statistiku.

