"TRIKOLORI" MANJE LOŠI: Kako je očajan fudbal "odmenio" derbi meč osmine finala EURO 2024 između Francuske i Belgije

LOŠ, ma… očajan fudbal u utakici osmine finala Prvenstva Evrope. Od dva očajna rivala u četvrtfinale i na duel pobedniku susreta Portugalija - Slovenija 5. jula u Hamburgu otišla je Francuska koja je jedva savladala Belgiju 1:0 (0:0).

FOTO: Tanjug/AP

Sudbina je u poslednjih 360 minuta fudbala uzela selekciju Didije Dešana za ruku i kao u nekom polumraku, sa bajkovitim preprekama i više nego srećnim krajem svakog poglavlja dovela je do četvrtfinala. Jer, kako drugačije opisati, ili u fudbal neupućenom objasniti da je Francuska stigla na samo tri koraka do titule prvaka Evrope na sledeći način: zabeležila je dve pobede po 1:0 tako što su Austrijanac Maksimilijan Vober, pa sinoć Jan Vertongen dali autogolove, a Kilijan Mbape bio strelac sa bele tačke u remiju sa Poljskom u grupnoj fazi takmičenja. To je sve od “galskih petlova” za pomenutih 360 minuta, ovih 90 od sinoć je bilo više nego mundo za gledanje za svakog navijača Francuske ili one koje fudbal uopšte zanima.

Napadač Pari Sen Žermena je u decembru 2022. godine imao šansu u 90. minutu finala Mundijala u Kataru da donese titulu svom timu. Nije uspeo. Sinoć je u 85. minutu utakmice šutnuo nekako trapavo loptu koja je na putu u naručje golmana Belgije, udarila u kolenu štopera Anderleht Jana Vertongena i odskakutala u mrežu , iza leđa zabezeknutog golmana Koena Kastelsa.

A, Belgija… Ni pre, ni posle ovoga nije pokazala ništa u meču sa Ftancuskom. Baš ništa i nekako je fudbalska sudbina njih oterala sa svoje druge ruke i kaznila ih za ziheraški pristup utakmici posle koje ideš kući ili ideš dalje. Dalje, bez jednog gola iz igre i sa džepovima punih sreće ide Francuska. Valjda je zalužila …

FRANCUSKA – BELGIJA 1:0 (0:0) STRELAC: Jan Vertongen (autogol) u 85. minutu. Stadion: Dizeldorf arena. Gledalaca: 46.810 Sudija: Glen Niberg (Švedska) FRANCUSKA: Manjan – Kunde, Upamekano, Saliba, T. Ernandez – Kante, Čuameni, Rabio, Grizman – Tiram (od 62. Kolo Muani), Embape. BELGIJA: Kastels – Kastanj (od 88. De Ketelar), Fes, Vertongen, Teate – Openda (od 63. Mangala), Onana, Doku – De Brujne, Lukaku, Karasko (od 88. Lukebakio).

