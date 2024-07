"TADIĆ ĐON OBRAZ, PIKSI EGOTRIP"! Hrvati udarili nikada jače na Srbiju i selektora "orlova"

SRBIJA i Hrvatska su na isti način završili EURO 2024, i jedni i drugi su se proveli kao bosi po trnju. I dok Hrvati lakše podnoe neuspeh zbog nekih pređašnjih rezultata kod nas je smak sveta.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Novi debakl Srbije na velikom takmičenju i vreme za nove rezove i promene je došlo. A dok do sitih dođe, još uvek se priča o nastupu u Nemačkoj. O igri "orlova" na Evropskom prvenstvu govorio je Branko Strupar (54), bivši hrvatsko-belgijski fudbaler rođen u Zagrebu.

- Mi smo dostojanstveno istrpeli neuspeh na Euru. Srbi su išli s previsokim očekivanjima, a imali su tešku grupu. Što je najbolje, u prvoj utakmici i porazu nisu igrali loše protiv očajne Engleske. Gledao sam Srbiju na Euru i prvo što primećujem je da im ekipa izgleda posvađano na terenu - rekao je Strupar za Index.

Nastavio je svoje izlaganje nekadašnji napadač koji je od 1999. do 2002. godine upisao pet pogodaka na 17 nastupa za Belgiju.

- Onda ona Tadićeva izjava nakon što nije bio starter, da je on najbolji i mora igrati. Pa, moraš biti đon-obraz ako ne startuješ, a to kažeš. To ne bi rekli Ronaldo i Mesi u najboljim danima. Takve stvari ruše atmosferu u ekipi i timski duh. Nedopustivo je i ono što je napravio njihov golman Vanja Milinković-Savić, koji se usred Evra potukao u kafiću - istakao je Strupar.

FOTO: Tanjug/AP

Nema baš lepo mišljenje o našem selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju.

- Piksi je veliki egotrip, a nema kontrolu nad zvezdama. Čudno se ponašao u Nemačkoj, davao nesuvisle odgovore. Ne mogu tvrditi da je bio pijan, ali bio je jako čudan. Uglavnom, Srbi su šampioni proizvodnje nemira kada im mir najviše treba - zaključio je Strupar.

