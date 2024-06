''DONARUMA NE ZASLUŽUJE OVAKVU REPREZENTACIJU!'' Italijanski mediji osuli paljbu po fudbalerima nakon ispada sa EURO 2024

Italija je ispala na Evropskom prvenstvu od Švajcarske (2:0) te je tako branilac titule završio svoje učešće već u osmini finala.

FOTO: Tanjug/AP

Javnost u Italiji je razočarana, a tamošnji mediji su od jutros ''naoštrili pero''.

''Gazeta delo sport'' piše da je Italija protraćila dve godine posle šokantne eliminacije od Severne Makedonije u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru i od odlaska tadašnjeg selektora Roberta Manćinija.

Lučano Spaleti nije uspeo da unapredi igru nacionalnog tima, to je od juče baš svima jasno i sada se očekuju nove velike promene.

- Dve godine su potrošene gradeći malo i ništa. Sa dva Mundijala smo se vratili posle eliminacija u grupama (2010. i 2014.), dva druga gledali smo na TV-u (2018. i 2022.), a osvojeno Evropsko prvenstvo je bilo zasluženo 'čudo u pustinji - podseća ''Gazeta''.

O jučerašnjoj utakmici...

- Juče u 18 časova izašli smo na teren. Neoprostiva greška, jer od tog trenutka više nismo postojali. Bila je to najgora Italija u našim životima. Užasna, nepovezna, krhka, nesposobna da se brani, napada, reaguje, ostavljena na milost i nemilost Švajcarske koja nije Embapeova Francuska, već samo dobar tim - navodi renomirani italijanski list.

''Korijere delo Sport'' u prvi plan ističe tekst novinara Ivana Zacaronija koji odmah upire prstom u selektora Spaletija, ali je u svojoj analizi zatim mnogo dublje ''zagrebao'' u probleme italijanskog fudbala.

- Glavni krivac za ovu nesreću je Spaleti. Da to nisam napisao, to bi značilo da ga ne poštujem. Ne mogu da mislim da je u Nemačkoj bio lucidan, da je imao svoje pravo ja: uloga trenera ga je emocionalno uključivala do te mere da je protraćio veliki deo talenta koji poseduje.

On jeste, svakako, poslao petnaestak zombija u masakr, samo je Donaruma spašen koji ne zaslužuje takvu reprezentaciju - navodi se u tekstu i dodaje:

- Stalno se pitam šta se desilo sa Di Lorencom. I Bareli, Darmijanu, Manćiniju, Kjezi, svim ostalima. Kako je Skamaka mogao da odigra takav meč? Da, jer Retegi...

Osećao sam sramotu i nikada mi se to nije desilo dok sam bio na utakmici 'azura'. 'Bio sam dete 1966, tako da je ovo moja Koreja. Već znam da će efekti biti impresivni za ceo sistem.

Od 2006. pokušavamo, bez plana, ideje, bez volje da uradimo nešto dobro: zamišljam žestinom kojom će se neko baciti na federaciju samo da nasledi Gravinu u predsedničkoj fotelji.

Gravina se verovatno zatvorio, međutim – s obzirom na presedane – ko god stigne za njim razmišljaće samo o ulozi, ličnom svetlu, a ne o glavnoj funkciji u Savezu, da garantuje budućnost najpopularnijem sportu u državi.

Više ne možemo da tražimo izgovore, oni su beskorisni posle tako sramotnog Evropskog prvenstva. Ne teraju nas da rastemo. Neka prevlada želja za stvaranjem novog italijanskog fudbala.

Čak će i čelnici Lige morati da se pogledaju u ogledalo - predsednici klubova popunili su svoje timove strancima, eliminisali figuru sportskog direktora, oslanjajući se na posvećene posrednike čiji je interes da zarade, a sada se bore za vraćanje poreskih olakšica za one koji dolaze spolja. Štaviše, oni ne priznaju institucionalnu težinu FIGC.

A mi kao novinari, a ne veb improvizatori, imamo dužnost da promenimo ton i da se borimo da revolucija ne bude samo kozmetička - piše Zacaroni.

BONUS VIDEO: FRKA, ALI NE VELIKA: Manji požar u metro stanici kod koje su okupljeni srpski navijači u Minhenu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.