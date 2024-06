BIVŠI STRATEG PARTIZANA NEMA DILEMU: Evo ko osvaja Evropsko prvenstvo, ako pitate Mateusa

Nekadašnji nemački fudbaler Lotar Mateus komentarisao je šanse Nemačke na Evropskom prvenstvu, a prognozirao je i sve rezultate osmine finala.

Foto: EPA

Bivši strateg Partizana rekao je da veruje da Nemačka može do titule, ali da je neophodna koncentracija.

- Da bi se osvojio turnir moraju da se eliminišu najteži timovi kako god da okrenete. Imamo kvalitet, što je zadatak teži, to je veća koncentracija - poručio Mateus za nemački "Bild".

Bivši svetski šampion sa "pancerima" prognozirao je da će Nemačka savladati Dansku sa 2:0.

- Kažem da će Nemačka pobediti, ne kao patriota, već kao ekspert. Danska će biti kompaktna kao što je bila i Švajcarska u remiju (1:1). Julijan Nagelsman će iz tog meča izvući zaključke. Bez obzira na to kako bude postavio tim ofanzivno, imaćemo neophodnu kreativnost i alternative u smislu personala i taktike, u zavisnosti od toka utakmice. I izmene u odbrani me ne brinu. Nisam mnogo video od ofanzive Danske do sada - kaže bivši as Intera.

Evo kako je Mateus prognozirao rezultate ostalih susreta osmine finala:

Švajcarska - Italija 0:1, Engleska - Slovačka 2:0, Španija - Gruzija 3:0, Francuska - Belgija 3:2 (posle produžetaka), Portugal - Slovenija 2:0, Rumunija - Holandija 1:3, Austrija - Turska 2:1.

BONUS VIDEO: FRKA, ALI NE VELIKA: Manji požar u metro stanici kod koje su okupljeni srpski navijači u Minhenu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.