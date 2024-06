"SEŠĆU JA SA DŽAJIĆEM I STOJKOVIĆEM!" Aleksandar Vučić o neuspehu fudbalera Srbije na EURO 2024: Očekujem promene!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak uveče, tokom gostovanja na TV Pink, otvoreno govorio o preranoj eliminaciji fudbalske reprezentacije naše zemlje sa Evropskog prvenstva u fudbalu, ali i stanju u rukometu.

Printskrin/Instagram/buducnostsrbijeav

Podsetimo, Srbija nije uspela da "ludom taktikom" pobedi Dansku, posle čega je ispala sa EURO 2024 - uz samo jedan dati gol, dva remija (sa Slovencima i Dancima) i poraz (minimalni, od Engleske).

Predsednik Vučić se, tokom gostovanja na TV Pink, ovako dotakao neuspeha srpskih selekcija u fudbalu, pre svega, ali i u rukometu.

- Ne bavim se ja time i neću da uđem u klub onih koji će da pljuju po Draganu Stojkoviću i Draganu Džajiću, to su legende srpskog fudbala. Narod je želeo i zaslužio je više. Kao što je zaslužio i naš rukomet. Čuo sam se sa Milenom Delić i rekao sam da ćemo za 7 do 10 dana kada sve prođe, hladne glave ćemo razgovarati i videti kako ćemo da popravimo situaciju. Kako da u rukometu i fudbalu imamo bolje rezultate i kako da prevaziđemo taj gubitnički pristup da je dobro ako nismo primili 5 ili 10 golova. Ja sam srećan kada smo u prvih 5 ili 6, a ne kada smo 20. ili 35. Ne mogu da budem srećan. Ja hoću da to promenimo kod sebe. Ako možemo po stopi rasta da budemo prvi u Evropi, možemo u fudbalu makar u prvih 8! Kažite šta treba da uradimo, uložićemo novac i već ulažemo novac. Tražimo rezultate, ništa više. Sešću ja i sa Džajićem i Stojkovićem, razgovaraćemo, to su moji drugovi. Ja neću da pričam o ostavkama, samo kažem da očekujem promene. Očekujem jedan ozbiljan razgovor, jer niko neće u Srbiji da se zadovoljava 17 mestom ili 21. u Evropi. Srbi hoće da budu uvek u vrhu. Hoće da se bore za to - istakao je Aleksandar Vučić.

Ako vas Evropsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite šampionat svakodnevno na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj EURO 2024. Jer tu vas očekuje obilje zanimljivog, ali i važnog materijala.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.