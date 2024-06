ŠURBATOVIĆ NAPUŠTA FSS: Zabrinut sam za srpski fudbal

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović obratio se novinarima nakon sletanja na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i povratka sa Evropskog prvenstva.

FOTO: I. Marinković

Na početku je prokomentarisao avion sa hrvatskom zastavom s kojim je putovala naša delegacija u Nemačku.

- Istine radi, nije hrvatskim avion, nego je angažovana nemačka kompaniaj Sander, Tim menadžer angažuje uglavnom čater avione, kada nam nije dostupan Air Srbija. Gleda se najbolje moguće rešenje, u skladu sa našim mogućnostima. Mi nismo to znali, avion je bio nemački, sve je bilo na nemačkom, ali posle ispostavilo da je on registrovan kao hrvatski - rekao je Šurbatović

Otkrio je i da napušta FSS nakon Evropskog prvenstva.

- Te stvari se dešavaju, što se tiče moje ostavke, ja sam još pre Evropskog prvenstva najavio da napuštam funkciju. Imamo mi o bitnijim stvarima da pričamo, ko će da zameni ove igrače, kako ćemo da se kvalfikujemo na Mundijal, zabrinut sam za naš fudbal - istakao je on.

Šurbatović je dodao da predsedniku Fudbalskog saveza Srbije Draganu Džajiću nije pozlilo kada je video zastavu na avionu.

- Nikome nije pozlilo, nije niko od nas video hrvatsku zastavu, mi to nismo znali sve do pred ulazak predsednika, kada me potpredsednik Nedimović nazvao i rekao za problem. Ja sam poslednji čovek koji bi angažavao hrvatski avion, a stojim i iza mog saradnika - rekao je generalni sekretar FSS.

Zatim je progovorio i o ugovoru koji FSS produžio selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju pre mesec dana.

- On je insistirao na novom ugovor, a Savez je odlučio da produži saradnju. Ja kao generalni sekretar sam morao to da odobrim - podvukao je Šurbatović.

