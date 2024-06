"ĆUTALI SMO POSLE KATARA..." Aleksandar Vučić o neuspehu fudbalera Srbije na EURO 2024: Nismo zadovoljni, idemo da menjamo stvari!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zanimljiv, a vrlo otvoren način, govorio je o preranoj eliminaciji fudbalske reprezentacije naše zemlje sa Evropskog prvenstva u fudbalu čiji je domaćin Danska.

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Podsetimo, Srbija nije uspela da "ludom taktikom" pobedi Dansku, posle čega je ispala sa EURO 2024 - uz samo jedan dati gol, dva remija (sa Slovencima i Dancima) i poraz (od Engleske).

Predsednik Vučić se, tokom boravka u Briselu, dotakao i fudalske utamkice koju je sinoć Srbija igrala u Minhenu:

- Nisam ništa rekao oko selektora niti oko bilo koga drugog, osim što sam rekao da očekujem velike promene u našem fudbalu, sveukupne, kao i u rukometu. I to sam rekao zato što mi ulažemo mnogo novca. Mnogo novca. I kao što ću vam reći da sam očekivao bolji rezultat u Evroligi od oba naša košarkaška kluba, imajući u vidu nivo investicija Rerpublike Srbije. To je sve što imam da vam kažem. Moj je posao da brinem o tome, da vidim, za novac koji smo mi uložili u nekoga, da vidimo je li taj novac adekvatno vraćen. Ne možete u sportu uvek na takav način da kažete, zato smo ćutali posle Katara. Dogodi vam se. Pa smo ćutali, rekli "ok, užasno smo igrali, dogodi se, ali izvućićemo pouke za neki sledeći put". Pa nam se dogodi da jedva prođemo kroz kvalifikacije, damo jedva, ne znam koliko golova u poslednjim minutima, a onda opet odemo u jednu od najlakših grupa i u toj grupi ne možemo da pobedimo one koji su dva ili tri puta jeftinije ekipe od nas. Pa, čekajte. Onda tu neki dublji problem imamo - rekao je najpre Vučić.

Predsednik Srbije je odmah dodao i kada će biti te promene:

- Da li će to biti sutra ili prekosutra? Neće, jer mi nećemo vrele glave da rešavamo i nećemo da nam emocije odlučuju. Hoćemo da sagledamo sve. Nemamo mi ljudi ni previše stručnjaka, osim što smo svi stručnjaci. Ja pričam samo o tome koliko mi ulažemo. Na kraju nemam pojima ko je kako igrao, niti me interesuje. To može da interesuje vas, mog Vukana, mene ne interesuje to. Ja vidim rezultat za Srbiju i znam koliko smo uložili i jesmo li zadovoljni ili nismo. Nismo zadovoljni, idemo da menjamo stvari.

Posebno se osvrnuo na stanje u rukometnoj reprezentaciji:

- U rukometu smo probali sa Đeronom, sada smo doveli selektora iz Vojvodine pa ćemo da vidimo. Ali ćemo neke druge stvari da menjamo. Pa smo doveli Slovenca koji je bio najbolji, koga je bilo moguće dovesti ko Đeronu i opet nismo imali rezultate. Ok, opet ćemo da analiziramo pa da menjamo. I ulagaćemo dok ne budemo postigli rezultat i dok ne nađemo rešenje - naglasio je Aleksandar Vučić.

Stojković nas odveo na Mundijal i Evropsko prvenstvo, a da li smo zadovoljni?





"Ulažemo veliki novac, to je politika države!"





- Mi moramo da rastemo kao sportska nacija. Ulažemo veliki novac, kao što Mađari ulažu. To je politika države, tu nema mesta za lični odnos nekog volim, nekog ne volim. Nema sviđa, ne sviđa. Ima rezultat i to je to. Imaš ili nemaš rezultat. I neću da diskutujem o tome da li je nešto adekvatno ili ne. Kakve fudbalere imamo ili nemamo. Mi jednostavno rezultatom nismo zadovoljni. Na stranu što to govori o problemima koje imamo u klubovima, jer nam ni Zvezda ni Partizan nisu i ne daju nam mlade igrače, ne daju nam reprezentativce i to je dodatni problem. A da ne pričam o finansijskom stanju klubova, i fudbalskih i košarkaških. Ali sa ponosom kažem da nijedna država ne ulaže u košarkaške, pa sam spreman da kažem, gotovo ni u fudbalske klubove kao naša država. Makar ove najveće. I to je na žalost ovih manjih. Sve što damo je sitno i za Vojvodinu i za Niš, Kragujevac. Nažalost - rekao je Vučić

