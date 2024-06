HNS TVRDI: ''Nisu hrvatski navijači vređali Srbe, to su učinili samo Albanci''

Sporne parole “Ubij Srbina”, kao i “Srbe na vrbe”, nisu uzvikivali navijači Hrvatske, već samo Albanije, tvrdi Hrvatski nogometni savez (HNS) nakon što je dobio obaveštenje od UEFA da ga je "FARE" (Fudbal protiv rasizma u Evropi) prijavio za rasizam i diskriminaciju, prenosi Jutarnji list.

Kada prijava zvanično stigne, HNS-u će biti dato vreme da odgovori žalbom, posle čega će UEFA doneti odluku o mogućoj kazni.

HNS navodi da se radi o povicima koje su uzvikivali albanski navijači smešteni iza jednog gola i koji su očekivali, budući da su to radili na hrvatskom jeziku, da će im se pridružiti hrvatski navijači, što se po tvrdnjama HNS-a nije dogodilo.

Samo mali deo Hrvata se pridružio i na tome će HNS temeljiti odbranu, navodi Jutarnji list.

- Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli - jeste, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše - rekao je direktor odeljenja za prevenciju i bezbednost HNS Jurica Jurjević.

Dodao je da na utakmici hrvatski navijači nisu nosili ni transparente neprimerenog sadržaja.

Evropska fudbalska unija (UEFA) pokrenula je istragu protiv Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS) i Fudbalskog saveza Albanije (FSHF) zbog incidenata navijača dve selekcije tokom meča drugog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Fudbalski savez Srbije (FSS) zatražio je od UEFA najstrože moguće kazne za HNS i FSHF zbog povika "Ubij Srbina" koji su se čuli tokom meča grupe B na Evropskom prvenstvu.

Navijači Hrvatske i Albanije su u sredu u Hamburgu horski pevali "Ubij Srbina" tokom utakmice koja je završena rezultatom 2:2.

