KAKO SMO IGRALI SA SLOVENCIMA: Samo smo četiri puta kao Srbija odmerili snage

Jedna pobeda, jedan poraz, dva remija: to je naš dosadašnji bilans sa slovenačkom reprezentacijom.

FOTO: Tanjug/AP

Istorija okršaja naših reprezentacija sa Slovenijom je kratka, a počela je spektakularnim remijem 3:3 na EP 2000. godine. Od tada, Jugoslavija je sa Slovencima igrala još dvaput, SCG jednom, a Srbija u četiri navrata, uglavnom bez pobednika.

Slovenci su slavili kada je Vidić promašio penal u Mariboru 2011, a Srbi 2022. u Beogradu, kada je nacija verovala u Piksijev tim. Susreti sa "zmajčekima" bili su kobni za trojicu naših selektora i jednu komisiju, a protivnika su vodili Katanec i Kek. Aktuelni selektor preživeo je Sloveniju i jedini je pobedio. Prilika za novi trijumf je u Minhenu.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon što se Srbija sa velikom mukom izborila za obnovu svoje državnosti, selekcija njenog fudbalskog saveza je sa selekcijom FS Slovenije četiri puta odmerila snage u zvaničnim mečevima.

Prve dve naše međusobne utakmice odigrane su u okviru kvalifikacija za Euro 2012, u grupi u kojoj su pored naše dve selekcije tu bili i Italija, Estonija, Severna Irska i Farska Ostrva.

To su one kvalifikacije koje je obeležio sraman prekid meča sa Italijom u Đenovi, posle čega je došlo do „lova” na golmana reprezentacije Vladimira Stojkovića.

Sa Slovenijom smo tada kod kuće remizirali 1-1 (Slovenija je golom Novakovića vodila od 63. minuta, izjednačio je Žigić u 86. minutu), a u poslednjem kolu izgubili na „Ljudskom vrtu” u Mariboru sa 1-0, golom Vršiča u nadoknadi prvog poluvremena.

Ni mi ni Slovenci se, međutim, nismo plasirali dalje, dalje su otišli Italijani, a u baraž Estonci, zahvaljujući tome što su nas pobedili u Beogradu sa 3-1; njih su pak u baražu tukli Irci sa 5-1 na agregatu.

Na naredna dva meča čekalo se više od decenije. Bilo je to pre dve godine, u Ligi nacija: u Beogradu smo ih tukli 4-1 (Mitrović 24, Sergej 56, Jović 85, Radonjić 90+2; Stojanović 30), dok je na „Stožicama” bilo 2-2 (Gnezda Čerin 48, Šeško 53; Živković 8, Mitrović 35).

Ali ovo sada je potpuno druga priča; ovo je sâmo Evropsko prvenstvo, a na njemu su moguća i čuda i tragedije, kao i na svim velikim takmičenjima — zato ih ljudi i vole.

BONUS VIDEO TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, nisu se dobro proveli

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.