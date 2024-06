TO SE NE RADI TAKO! Legendarni Peđa Mijatović osudio potez Dušana Tadića

JOŠ se trese prečka u Tuluzu, kako smo samo tada bili jaki i da smo izbacili fenomenalnu reprezentaciju Holandije, ko zna gde bi nam bio kraj na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Generacija, koja je možda bila po imenima i najjača koju smo ikada imali - Dragan Stojković Piksi, Dejan Savićević, Vladimir Jugović, Siniša Mihajlović, Predrag Mijatović... Upravo ovaj poslednji je pogodio tu famoznu prečku gola Edvina van der Sara, a bio je u tom trenutku među najboljim igračima sveta.

Razočarao je Mijatović tada sebe, reprezentaciju, kao i ogromnu armiju navijača. Nije mu bilo lako, kao što nije Dušanu Tadiću da sedi na klupi ekipe kojoj je on vođa. Ali to je sport, pun uspona i padova, pa možda kapiten Srbije nije trebao tako da postupi, o čemu je pričao i Mijatović.

- Pošto sam bio igrač, znam kako može da se oseća igrač koji je kapiten i lider, da li je najbolji ili ne, to je stvar ukusa. On je izvanredan igrač. Taj neki protest je potpuno normalan, ali ne može se iskazati na takav način - dodao je Mijatović i istakao da su to interne stvari koje selektor i igrač moraju da rasprave ili pre utakmice ili posle utakmice, bez širenja neke negativne energije u javnosti.

Mijatović je istakao da su na turnirskim takmičenjima najbitniji sklad i atmosfera.

- Takva izjava ne samo da može da naljuti stručni štab, već može i da napravi negativnu energiju prema javnosti. To su stvari koje se rešavaju, ali bi trebalo da ostanu interne. Po meni ne bi trebalo to da bude neki veliki problem, s obzirom na to da znamo koliko je Tadić važan i koliko je uradio za ovu reprezentaciju i to apsolutno ne znači da Tadić neće biti starter na narednoj utakmici. To treba ostaviti po strani i koncentrisati se na ono što najbitnije, a to je dobra atmosfera i da se napravi dobar rezultat - podvukao je Mijatović.

Dotakao se Mijatović i same reprezentacije Srbije, odnosno narednog meča sa Slovenijom.

- Reprezentacija Srbije ostavila je dobar utisak kao ozbiljan tim koji je prevazišao probleme koji su možda postojali u kvalifikacijama i na prošlom Svetskom prvenstvu. Po mom mišljenju, sada je potpuno drugačiji tim s većom željom. Istina je da je na sinoćnjoj utakmici početak srpske reprezentacije bio dosta skroman zbog velikog poštovanja prema Engleskoj, koja važi za jednog od favorita na ovom Evropskom prvenstvu. Mislim da su igrači i stručni štab očekivali više od Engleske, ali nakon primljenog gola shvatili smo da Englezi imaju loš dan. Oslobodili smo se uz nekoliko korekcija koje je napravio Piksi u drugom poluvremenu, što je izgledalo sasvim pristojno. Jedino negativno je rezultat, smatram da je realan rezultat trebalo da bude nerešen ishod. Videli smo u fudbalu mnogo puta da bolji rival u tom trenutku izgubi utakmicu. Utisak je pozitivan. Mislim da protiv Slovenije moramo ostvariti dobar rezultat. Pobeda bi bila odlična, ali ne smemo izgubiti, jer postoji i treća utakmica koja nam daje šansu da se plasiramo u drugi krug - rekao je Peđa Mijatović tokom gostovanja u emisiji "Uranak" na televiziji "K1".

