SUZE ZBOG SRBIJE: Filip Kostić uplakan napustio meč sa Engleskom (FOTO)

SRBIJA prvi meč na Evropskom prvenstvu igra protiv Engleske, a odmah se desio veliki peh za "orlove".

Foto: Printskrin/RTS

Naime, tokom prvog poluvremena povredio se Filip Kostić i nije bio u stanju da nastavi meč. On je teren napustio u 43. minutu, a to je uradio sa suzama u očima. Očigledno da mu je sve to teško palo.

Filip Kostić/Foto: Printskrin/RTS

Fudbalera Juventusa je zamenio Filip Mladenović. Ostaje nada da će krilni napadač biti spreman za nastavak takmičenja.

Utakmicu Srbija - Engleska možete da pratite uživo na portalu "Novosti".

BONUS VIDEO: PUNE ULICE SRPSKIH NAVIJAČA: "Orlovi" će imati veliku podršku protiv Engleske

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.