"ZNA SE HIJERARHIJA" Selektor Hrvatske besan nakon blamaže protiv Španije

SELEKTOR fudbalera Hrvatske Zlatko Dalić rekao je ove nedelje da Bruno Petković nije trebalo da izvede penal protiv Španije i dodao da se zna hijerarhija u ekipi.

FOTO: Tanjug/AP

"Furija" je golovima u prvom poluvremenu pobedila "vatrene" s 3:0 u meču prvog kola grupe B, a u finišu utakmice napadač zagrebačkog Dinama nije iskoristio najstrožu kaznu. On je loše izveo penal, pa mu je golman Španije Unaj Simon zaustavio udarac.

- Penale pucaju Andrej Kramarić i Luka Modrić, a oni nisu bili u igri. Petković nije trebalo da puca, jer je pravilo da igrač koji je iznudio penal ne puca. Ako već mi s klupe nismo uspeli to da rešimo, postoji hijerarhija u ekipi i on nije trebalo da izvede penal. Nema tu uzimanja odgovornosti i to ću ja rešiti. Trebao je da šutira Ivan Perišić ili Lovro Majer - rekao je Dalić na današnjoj konferenciji za medije.

Strateg ove selekcije je iskoristio priliku i da kritikuje Petkovića što nije postigao gol pre penala.

- Kad sam pogledao snimak, morao je da postigne gol. Imao je sve otvoreno, bez golmana... Opet, možda ga je taj kontakt izbacio iz ritma, ali bio je prazan gol i trebalo je da pokuša da učini sve da pošalje loptu u mreži. Takav je moj utisak. Sve je bilo prazno, još samo jedan dodatni napor da se postigne gol.

Selektor Hrvatske i pored debakla u prvom meču i dalje veruje u prolaz dalje. Hrvatska u drugom kolu grupe B igra u sredu od 15 časova u Hamburgu protiv Albanije.

- Danas ćemo analizirati nas i Albaniju, pokušaćemo nešto drugačije u toj utakmici, a ona nam mnogo znači. Moramo da pobedimo i tako se i moramo spremati i vršiti promene. Ne mogu sad o detaljima još, ali moramo promeniti neke stvari u pristupu, koji nije bio dobar. Dve utakmice su pred nama, sve je u našim rukama i ne smemo da potonemo i izgubimo energiju. Desilo se i idemo dalje - zaključio je Dalić.

Podsetimo, u posle prvog kola u grupi B, Španija i Italija imaju po tri boda, dok su Hrvatska i Albanija bez bodova.

