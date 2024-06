ENGLESKA OVO NIJE HTELA DA VIDI: Lav-prorok tvrdi - Englezi neće pobediti Srbe! (VIDEO)

Engleska očigledno ne može da dočeka svoj prvi meč na EURO 2024, na kome je mnogi vide kao glavnog favorita za titulu. A našoj javnosti je to posebno zanimljivo, jer je prvi rival "Gordog Albiona" - Srbija. I, tu stvari postaju prilično interesantno...

Otkako je onaj čuveni oktopod Pol, "biranjem pobednika" od dva ponuđena, pogodio ishode čak 11 od 13 mečeva na EURO 2008 i Mundijalu 2010, traga se za novom životinjom-prorokom koji će nastaviti niz uspešnih predviđanja.

Naravno, kako je jedan od fudbalskih nadimaka Engleza "tri lava", jer je grb Engleske upravo sačinjen od prikaza tri zlatna lava na crvenoj pozadini, onda su novinari Bi-Bi-Sija (BBC), britanskog javnog servisa, otišli do jednog zoološkog vrta, u Oksfordširu, da vide šta tamošnji lav, po imenu Rana, "misli" o meču Engleska - Srbija.

Naravno, lavovi imaju preča posla nego da misle o fudbalu, ali, izgleda da to niko nije javio našim kolegama, pa su se one uputile da ipak to provere na licu mesta.

Rani je zato bilo ponuđeno da šapom "odredi" pobednika predstojećeg meča, i to tako što su na zaštitno staklo koje ga deli od publike bile zalepljene i zastava Engleske i zastava Srbije.

Na iznenađenje (i razočaranje) Engleza, lav Rana je raširio prednje šape i, izabravši obe zastave istovremeno, "presudio" da će biti nerešeno.

Evo i kako je to izgledalo:

Kada igra Srbija?

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće najpre protiv Engleske (u nedelju, 16. juna, od 21 sat u Gelzenkirhenu), a potom dva meča na minhenskoj Areni - najpre 20. juna od 15 sati protiv Slovenije, te 25. juna od 21 protiv Danske.

Ako vas Evropsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite šampionat svakodnevno na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj EURO 2024. Jer već sada tu vas očekuje obilje zanimljivog, ali i važnog materijala.

