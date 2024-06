"MI UVEK USPEMO DA NAPRAVIMO NEKU MAGIJU": Del Pjero o šansama Italije

Najbolji strelac Juventusa svih vremena, Alesandro del Pjero smatra da njegova Italija može da odbrani titulu evropskog šampiona osvojenu pre četiri godine.

Foto: Profimedia

U razgovoru za "Sofaskor" otkrio je ko su njegovi favoriti na turniru u Nemačkoj.

- Italija je iznenadila svet pre četiri godine i osvojila Evropsko prvenstvo. A pre i posle toga nije se plasirala na Svetsko. To je malo ludo. I možda se nešto ludo dogodi i ovog leta. Druge ekipe su na papiru bolje, ali mi Italijani uvek izvučemo nešto posebno u ovakvim situacijama. Za mene su ipak favoriti Francuska, Engleska i Portugalija - rekao je Del Pjero.

FOTO: EPA

Kada su u pitanju Hrvati, Del Pjero posebno ceni Luku Modrića:

- Hrvatska je država od četiri miliona ljudi, a imaju toliko kvalitetnih igrača, to je neverovatno! Luki bi to mogla biti zadnja prilika za trofej sa reprezentacijom. Ali on više ništa ne mora da dokazuje svetu. On je prvak u svakom smislu te reči, kao čovek i kao fudbaler - rekao je Del Pjero.

Za italijansku reprezentaciju je igrao 91 put i postigao 27 golova. Od 1993. do 2012. godine igrao je u Juventusu. Del Pjero je najbolji strelac Juventusa svih vremena, ukupno je postigao 290 golova na 705 učešća.

