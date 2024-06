ENGLEZE PLAŠE VLAHOVIĆ I MITROVIĆ: O Srbima su imali šta da kažu u opširnoj analizi

ISČEKIVANjU je kraj, EURO 2024 zvanično počinje u petak. Prvi meč odigraće Škotska i Nemačka u Minhenu. Iako na Evropskom prvenstvu neće biti Erlinga Holanda, Martina Odegarda, Aleksandera Isaka... Plejada mladih i talentovanihigrača će pokušati da se domogne trofeja i dodatno skrene pažnju na sebe.

Novinar "Dejli mejla" Deni Marfi načinio je listu od 10 igrača na koje treba obratiti pažnju u narednih mesec dana, a među njima se nalazi i jedan Srbin - Dušan Vlahović i to na visokom četvrtom mestu.

1. Džamal Musijala (Nemačka/Bajern Minhen)

Retko sam imao prilike da vidim fudbalera koji dribla sa takvom lakoćom, biću iznenađen ako svi ne budu "balavili" za ovim dvadesetjednogodišnjakom. Volim veru koju Musiala ima u sebe. Ne zanima ga protiv koga igra, neki bi bili zastrašeni protivnicima, on to prihvata. Može da igra bilo koju poziciju u napadu.

2. Lamin Džamal (Španija/Barselona)

Koliko igrača ima 50 nastupa u Barseloni do 16. godine? Džamal puni 17 godina dan pre finala, kakva bi to priča bila ako bi Španija stigla do kraja turnira. Da igrač bude ovako dobar u ovim godinama, to je fenomenalno. Najmlađi debitant i strelac u la Ligi, super-zvezda u nastajanju. Džamal ima brza stopala i lako prelazi defanzivce i dovoljnu brzinu da im pobegne, velike stvari se od njega očekuju.

3. Eduardo Kamavinga (Francuska/Real Madrid)

Impresivan u finalu Lige šampiona u pobedi Real Madrida, Kamavinga može biti veliki uticaj u francuskoj reprezentaciji, u sredini, što mu je specijalnost, ali i pokrivanjem levog beka. Igra veoma zrelo za fudbalera koji ima 21 godinu.

Motor je tima, može da zadrži loptu pod pritiskom, jako je brz. Impresivan je svaki put kada ga gledam kako igra. Francuska ima impresivan vezni red, ali mislim da će pokupiti više pohvala od Ngolo Kantea, Antoana Grizmana ili Aurelijena Čunamenija.

4 Dušan Vlahović (Srbija/Juventus)

Njegovo buđenje u dresu Juventusa u prethodnoj sezoni je upozorenje za Englesku koja igra protiv Srbije na uvodni me. Nije davno bilo kada su svi u Premijer ligi jurili Vlahovića, koji se odlučio za Juvetus umesto Arsenala, kada je 2022. godine napustio Fiorentinu.

Nakon turobnog perioda Vlahović je odigrao sjajnu sezonu u kojoj je postigao 18 golova. Njegovo partnerstvo u napadu Srbije sa Aleksandrom Mitrovića biće izazov koga god da Englezi odaberu u odbrani.

Vlahović je gorostasan i moćan, kao stari engleski napadači, ali ima i brzinu koja Mitroviću nedostaje. Zna često da bude tih tokom meča, a onda... Potrebna mu je samo polovina šanse da postigne gol.

5. Luis Openda (Belgija/Lajpcig)

Veliki turniri često iznedre zvezdu koja počinje sa klupe, a ostavi veliki uticaj na igru. To bi moglo da se dogodi sa Opendom. Belgija će u startnoj postavi prednost dati Romeluu Lukakuu, ali strelac 28 golova u dresu Lajpciga je u vrhunskoj formi. Brz, dinamičan i miran pred golom, Openda voli da trči iza leđa odbrane i noćna je mora za defanzivce.

6. Manuel Akandži (Švajcarska/Mančester siti)

Igrač koji bi mogao da se provuče ispod radara u Mančester sitiju, ali na internacionalnom nivou Akandži ima veću odgovornost. Biće plejmejker Švajcarske iz defanzive. Komfortno se oseća i na bekovskim pozicijama i na sredini. On je veliki razlog zbog kog mislim da Švajcarska može da prođe u nokaut fazu.

7. Antonio Silva (Portugal/Benfika)

Dvadesetogodišnjak će biti u tandemu sa Rubenom Dijašom u srcu odbrane Portugalije, a kada pogledate kvalitet koji selekcija poseduje to vam sve govori o kvalitetu igrača. Ne iznenađuje što se za njega raspituju Mančester Junajted i Liverpul.

8. Kenan Jildiz (Turska/Juventus)

Nemcima je dobro poznat devetnaestogodišnji vezista Juventusa. Postigao je gol za Turke u Berlinu. Visok plejmejker. Volim način na koji Jildiz pokriva teren i izbegava svoje čuvare. Retko je za nekoga sa takvim sposobnostima da ima i fizičku prisutnost. Može da zasija po levoj strani.

9. Florijan Virc (Nemačka/Leverkuzen)

Ako pogledamo sezonu kakvu je Bajer Leverkuzen imao. Bilo bi neprofesionalno ne pomenuti njihovog najboljeg igrača. Ima dobar balans i kontroliše loptu veoma dobro. Sa Musijalom Vircem i Lirojem Saneom Nemačka će biti ozbiljna pretnja u napadu.

10. Adam Vorton (Engleska/Kristal Palas)

Neverovatno zvuči da je ovaj dvadesetogodišnjak sezonu počeo u Blakburnu i da iza sebe ima tek 15 nastupa u Premijer ligi. Ali Sautgejt ima dovoljno opcija, a Varton je odabran zbog prikazanog na treninzima i mečevima. Hoće li imati uticaja u Nemačkoj? Bio sam na meču Kristal Palasa koji je šefovao protiv Junajteda (4:0). Sa lakoćom je primao loptu, i kontrolisao tempo na terenu.

