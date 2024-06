"MOMCI, HOĆU DA ZNATE OVO... " Predsednik Aleksandar Vučić u avionu održao govor fudbalerima Srbije pred EURO 2024! (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Srbije je ovog utorka krenula u Nemačku, gde u petak počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu. Njih je u avionu, pred polazak "orlova" na šampionat "starog kontinenta", pozdravio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, podsetivši na jednu važnu stvar i održavši im kratak govor.

On ih je podsetio da ih je isto tako ispratio na najvažniji meč pred Mundijal u Kataru, gostovanje u Portugalu, koje je završeno antologijskom pobedom Srbije i plasmanom na Svetsko prvenstvo.

- Poslednji put sam naše fudbalere pozdravio u avionu pred odlučujuću utamicu u Lisabonu. Borili su se i pobedili. Sada im želim da pobede Engleze, a onda redom... - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.

A samim fudbalerima je rekao sledeće:

- Samo hoću da vam se zahvalim na svemu i da vam kažem... Primetili ste da svi sad ćute u Srbiji i svi se prave kao da ništa ne očekuju. Ustvari, momci, hoću da znate da se svi nadamo da uradite mnogo više od onoga što i sami mislite da je moguće. U nedelju, kada se igra utakmica protiv Engleske, neće biti nikog živog na ulicama. I, hoću da znate da će cela Srbija da bude uz vas. Da vas mnogo volimo. Pobedili, izgubili, mi ćemo da budemo uz vas, a vi samo dajte sve od sebe. Samo se borite za našu Srbiju i beskrajno vam hvala za svu radost koju ste dosad doneli našoj zemlji i našem narodu. Samo da to imate us vakom trenutku u vidu. Napravili su Englezi vazdušni most Gelzenkirhen - London, biće ih više nego naših navijača, ali će naši navijači i hrabro da vas bodre na stadionu, ali u svakom trenutku da znate da su cela Srbija i cela Republika Srpska uz vas. Sve najbolje vam želim i... Ja ne mogu da kažem "učestvujte", idite tamo i pobedite ih sve! Pa, i ako izgubite, ako se borite, mi ćemo vas kao pobednike dočekati. Hvala vam i živela Srbija.

Podsetimo, na žrebu za EURO 2024 koji je u decembru održan Hamburgu, "orlovi" su svrstani u grupu C, a u njoj su još i Engleska, Danska i Slovenija. Ujedno, to je, prema pravilima UEFA, odredilo da baza "orlova" bude u južnom delu Nemačke.

U skladu sa zahtevima selektora Dragana Stojkovića i njegovog stručnog štaba doneta je odluka da naš najbolji nacionalni tim tokom predstojećeg šampionata Evrope bude lociran u Augzbugu, pa su se tamo ovog utorka "orlovi" i uputili sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu.

Gde su otišli "orlovi"? MOĆNO! Ovo je baza fudbalske reprezentacije Srbije tokom EURO 2024 (VIDEO)

Prvi meč, sa Engleskom, naši fudbaleri igraju u nedelju od 21 sat.

Sastavi grupa za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024. Grupa A 1. Nemačka 2. Škotska 3. Mađarska 4. Švajcarska Grupa B 1. Španija 2. Hrvatska 3. Italija 4. Albanija Grupa C 1. Slovenija 2. Danska 3. Srbija 4. Engleska Grupa D 1. Holandija 2. Poljska 3. Austrija 4. Francuska Grupa E 1. Belgija 2. Slovačka 3. Rumunija 4. Ukrajina Grupa F 1. Turska 2. Gruzija 3. Portugal 4. Češka

EURO 2024 - sistem takmičenja

Grupe na Evropskom prvenstvu 2024. će biti posebno zanimljive, jer učestvuje 24 ekipa na šampionatu, a iz pojedinih grupa će samo jedna ekipa biti eliminisana posle uvodne faze takmičenja.

Naime, u šest četvoročlanih grupa će se (od 14. do 26. juna 2024.) odigrati po šest utakmica, po principu svako sa svakim, jednom.



Dalje automatski idu po dve najbolje ekipe, ali i četiri od šest trećeplasiranih selekcija, kako bi ukupan broj reprezentacija bio 16 pred nokaut fazu. Od tada će se igrati "na ispadanje", a pravila predviđaju da počev od osmine finala, u slučaju nerešenog rezultata, na red dolaze produžeci (dva puta po 15 minuta), a po potrebi i jednaaesterci.

