"MISLITE DA SE NEKO BAVI VARANJEM?" Selektor reprezentacije Srbije se oglasio poslednji put pred polazak u Nemačku na Evropsko prvenstvo

Ono što mogu da obećam je da će Srbija do poslednjeg atoma snage uraditi sve da postigne dobar rezultat i da učini naciju ponosnom, izjavio je danas selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković uoči odlaska na Evropsko prvenstvo u Nemačku.

FOTO: FSS

EURO će biti održan u Nemačkoj od 14. juna do 14. jula, a Srbija će igrati u grupi C sa selekcijama Engleske, Danske i Slovenije.

"Sve teče po planu i deo priprema pred odlazak je protekao u najboljem redu. I ono što je najvažnije, uradili smo sve što smo mislili da je potrebno. Odigrali smo dve prijateljske utakmice, nema povreda, niko se ne žali i sa te strane sam zadovoljan. Nastavljamo danas sa programom", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

"Orlovi" večeras putuju u Nemačku, a prvi meč će odigrati 16. juna protiv Engleske.

Stojković je prokomentarisao igru Engleske na prijateljskim mečevima protiv BiH (3:0) i Islanda (0:1).

"Mislite da se neko bavi varanjem kad igra utakmice? Nisam baš siguran. Rezultati Engleza pokazuju da možete da odigrate protiv svakoga. Svejedno, moramo da budemo fokusirani na nas i da damo svoj maksimum. Naravno, mi analiziramo i pripremićemo igrače najbolje što možemo. Ne obazirem se previše na protivnika u smislu njihove igre, ali naravno da moramo da imamo punu informaciju", naveo je Stojković.

"Na miru sam gledao mečeve Engleske, Danske i Slovenije, da bih imo čistiju i jasniju sliku. Nikom nije prijatno da se izgubi ni na pripremnim utakmicama. Sa druge strane, to ne remeti ni mene ni ostale selektore. Ovo što predstoji je najvažnija stvar. Znamo karakteristike svih ekipa protiv kojih ćemo igrati, znam maltene i sastave... kao što verovatno znaju i oni za nas", dodao je selektor Srbije.

Stojković je odgovorio i na pitanje u kojoj formaciji će igrati Srbija.

"Ima još dovoljno vremena da radimo na nekim taktičkim stvarima, ali nije sad vreme za priču o sastavu. Oko toga se polemiše. Fudbal je odlična podloga za tu vrstu razgovora. I svi će dati različita mišljenja. Svi mogu da komentarišu fudbal. Najvažnije za mene je da pratim svoj instinkt i da pokušam da izvučem maksimum od svojih igrača, kako individualno, tako i kolektivno. I na kraju donosim odluke. Nekom se sviđa ovako, nekom onako. Niko ne može da odlučuje osim mene. Sa te strane sam spokojan i miran", istakao je Stojković.

On je naveo da je poenta da od tima izvuče maksimum.

"Ne mogu, niti želim nekog da sputavam u talentu. Samo zarad toga da bih nekog zadovoljio zbog nekog sistema ili taktičke varijante. Nijedan sistem vam nije garancija da ćemo uspeti. Ako ga znate, recite mi, pa ćemo biti najbolji na svetu. Svaki sistem zahteva disciplinu, borbenost, žrtvovanje i kad ide dobro, onda svi kažu - sistem je fenomenalan. U stvari sistem je samo polazna tačka u igri. Radimo puno na tom planu. U svakoj utakmici želimo više i bolje", rekao je Stojković.

Na pitanje koliko će bodova biti dovoljno za plasman u narednu fazu EP, Stojković je odgovorio:

"Voleo bih da to bude onaj broj, koji nam garantuje odlazak u drugu fazu. Koliko je to, videćemo".

Selektor Srbije je istakao da timski duh mora da bude na visokom nivou.

"Tu nema vremena ni mesta za bilo kakvo individualno dokazivanje. Individualizam je dobar samo ako je u korist tima. Od prvog dana se baziram na to da je timski duh od izuzetne važnosti. Taktičnost, disciplina, posvećenost i na kraju supeh dovodi do toga da se zajedno radujemo. Utakmica protiv Švedske je u tim segmentima mene zadovoljila. Srbija bi takva trebalo da bude stalno i na dobrom smo putu", naveo je selektor Srbije.

On je na kraju poručio navijačima da veruju u reprezentaciju Srbije.

"Bez obzira što nema euforije, sve je dobro. Bolje je za nas, možemo u miru da radimo. Kako god, očekivanja su velika, ja to znam. To je ta strast, patriotizam i nešto što ne možete da iskorenite iz ljudi. Znam da će temperatura da raste, daćemo sve od sebe, borićemo se do kraja. Daćemo sve od sebe i više od toga da ostvarimo ciljeve. U Nemačku idemo sa ciljem. Ne idemo tamo da bismo se slikali. Biti učesnik je mnogo lepo, a kada smo tamo hajde da probamo da napravimo neki iskorak. Budite uz nas, bodrite nas, a mi ćemo znati da se odužimo na najbolji mogući način", zaključio je Stojković.

