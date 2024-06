"NEMA TOGA!" Selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi odmah zabranio jednu stvar posle goleade Srbije protiv Švedske pred EURO 2024

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedom je završila dvonedeljne pripreme za Evropsko prvenstvo: "orlovi" su u gostima savladali Švedsku, posle čega je na zanimljiv način reagovao njihov selektor Dragan Stojković Piksi.

Screenshot / TV Arena sport

Podsetimo, i pored dobrim delom meča podređene uloge, Srbija je napunila mrežu Švedske.

Nedugo zatim, u izjavi za Radio-televiziju Srbije, selektor "orlova" je istakao:

- Odigrali smo vrlo ozbiljno, u taktičkom smislu na visokom nivou. I to je to. Pobedili jesmo i to u sklopu priprema pred Evropsko prvenstvo. Vraćamo se kući, da vidimo svoje porodice i prijatelje i to je to - započeo je Piksi.

Potom je upitan o golmanu Predragu Rajkoviću, koji je sjajno branio:

- Svi momci su delovali koncentrisano, o motivaciji da ne govorimo. Ali, bitna je koncentracija, da nam se ne ponavljaju neke stvari. Mislim, ne treba praviti euforiju od ovoga, treba nastaviti sa dobrim i kvalitetnim radom i očekivati još bolju Srbiju u Nemačkoj.

Dragan Stojković Piksi tokom priprema Orlova za EURO 2024 / FOTO: Tanjug/AP

Na kraju, nije hteo da se mnogo bavi pohvalama o sistemu 3-5-2 koji je "vraćen" u igru Srbije:

- Vama koji gledate sa strane deluje odlično, po meni... nije bilo loše, ali ima stvari koji moraju da se poprave. Ja sam od onih koji gledaju greške, šta je to što treba popraviti (smeh). Ali, nema veze. Dobra utakmica, delovala je takmičarski iako je bila prijateljska. Igrači su dali veliki udeo što se tiče fizičkog angažmana. Mislim da su i izmene koje smo pravili doprinele da pobedimo i da se vratimo srećni kući - zaključio je selektor Dragan Stojković Piksi.

Spisak fudbalera Srbije za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024

Podsetimo, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak igrača koje će voditi na Evropsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović.

Odbrambeni igrači: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Srđan Babić, Uroš Spajić, Nemanja Stojić.

Vezni red: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Srđan Mijailović, Sergej Milinković Savić, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Veljko Birmančević, Filip Kostić, Filip Mladenović, Andrija Živković, Mijat Gaćinović

Napadači: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov.

Kada se igra EURO 2024, kada su utakmice Srbije?

Evropsko prvenstvo se održava od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, a Srbija je u grupi C sa nacionalnim selekcijama Engleske, Slovenije i Danske.

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće najpre protiv Engleske (16. juna od 21 sat u Gelzenkirhenu), a potom dva meča na minhenskoj Areni - najpre 20. juna od 15 sati protiv Slovenije, te 25. juna od 21 protiv Danske.

Pre toga, ekipa selektora Stojkovića ima još jednu proveru:

U subotu, 8. juna, od 18 časova gostuje Švedskoj, i to u utakmici na kojoj će se od fudbala oprostiti Zlatan Ibrahimović.

Ako vas Evropsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite ga na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj EURO 2024.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.