Poznati

DULE SAVIĆ I GLUMCI: Evo ko je sve došao na sahranu Mike Aleksića (FOTO)

В.Н.

21. 01. 2026. u 13:14

MIROSLAV Mika Aleksić biće danas sahranjen na Centralnom groblju u Beogradu, a na poslednji ispraćaj došle su mu i mnoge javne ličnosti.

Foto: Novosti

Među prvima je stigao legendarni fudbaler Crvene Zvezde Dušan Dule Savić. Ubrzo posle njega došli su i glumci Goran Sultanović, Branislav Zeremski i Rastko Janković.

Svi su sve vreme stajali uz Biljanu Mašić, surpugu Mike Aleksića i pružili joj podršku.

Foto: Фото: Новости

Mika Aleksić je preminuo u nedelju 18. januara u 74. godini u Beogradu nakon duge borbe sa rakom debelog creva.

Miroslav Mika Aleksić rođen je 5. februara 1952. godine u Beogradu. Bio je reditelj, scenarista, producent i glumac.

Završio je Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, odsek filmska režija, gde je diplomirao 1981. godine.

Od 1980. bio je umetnički rukovodilac Dramskog studija Televizije Beograd, odnosno RTS-a.

Režirao je brojne dokumentarne filmove, radio-drame i televizijske emisije, kao i igrani film "Stvar srca", TV seriju "Soba 405" i više TV i pozorišnih predstava.

Višestruko je nagrađivan za svoj rad u zemlji i inostranstvu. Važio je za jednog od najpoznatijih pedagoga u oblasti dramske umetnosti, kod koga su prve glumačke korake napravili brojni kasnije afirmisani glumci.

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

