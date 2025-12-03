Poznati

ROĐENA POD SUNCEM: Pobednica "Zvezda Granda" poslala moćnu poruku ženama (FOTO)

Dušan Cakić

03. 12. 2025. u 22:11

PEVAČICA Teodora Toković, jedna od najtraženijih klupskih izvođačica poslednjih godina, objavila je novi singl pod nazivom „Rođena pod suncem“.

РОЂЕНА ПОД СУНЦЕМ: Победница Звезда Гранда послала моћну поруку женама (ФОТО)

Foto: Nikola Glišić by Gliša

Pesmu potpisuje Vuk Matić, dok je spot, sniman u izraženom retro stilu, režirao Vedad Jašarević.

Foto: Nikola Glišić by Gliša

Teodora ne krije oduševljenje novom numerom, koju opisuje kao brzu baladu sa snažnom emocijom i porukom u kojoj će se mnoge žene pronaći.

– „Pesma je brza balada, a trubačima i takav tekst ima da će se svaka žena pronaći u njoj! Takođe može da se shvati na više načina. Mene je lično najviše kupio stih: ‘a ja ne dam da mi sude ove nakaze iz mraka...’ To oslikava današnje vreme, ljude koji nas razapinju zbog svojih ličnih frustracija, a toga je sve više. Ja sam došla u životnu dob kada više nikome ne dam da mi sudi! I još da spomenem spot, koji je urađen u retro fazonu i to baš oslikava moju ličnost“ – kaže pevačica.

Spot posebno ističe Teodorinu estetiku i energiju, a retro vizuelni identitet dodatno naglašava emotivnu snagu pesme, koja, prema prvim reakcijama publike, ima sve predispozicije da postane klupski hit.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!

ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!