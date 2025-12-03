ROĐENA POD SUNCEM: Pobednica "Zvezda Granda" poslala moćnu poruku ženama (FOTO)
PEVAČICA Teodora Toković, jedna od najtraženijih klupskih izvođačica poslednjih godina, objavila je novi singl pod nazivom „Rođena pod suncem“.
Pesmu potpisuje Vuk Matić, dok je spot, sniman u izraženom retro stilu, režirao Vedad Jašarević.
Teodora ne krije oduševljenje novom numerom, koju opisuje kao brzu baladu sa snažnom emocijom i porukom u kojoj će se mnoge žene pronaći.
– „Pesma je brza balada, a trubačima i takav tekst ima da će se svaka žena pronaći u njoj! Takođe može da se shvati na više načina. Mene je lično najviše kupio stih: ‘a ja ne dam da mi sude ove nakaze iz mraka...’ To oslikava današnje vreme, ljude koji nas razapinju zbog svojih ličnih frustracija, a toga je sve više. Ja sam došla u životnu dob kada više nikome ne dam da mi sudi! I još da spomenem spot, koji je urađen u retro fazonu i to baš oslikava moju ličnost“ – kaže pevačica.
Spot posebno ističe Teodorinu estetiku i energiju, a retro vizuelni identitet dodatno naglašava emotivnu snagu pesme, koja, prema prvim reakcijama publike, ima sve predispozicije da postane klupski hit.
