BEZ PAUZE I MAJKA I PEVAČICA: Tamara Milutinović o novim pesmama, ulozi u kultnoj seriji, majčinstvu, pomirenju sa koleginicom (FOTO)

FOLK pevačica Tamara Milutinović posle rođenja ćerke Emili vratila se snažnija i blistavija nego ikada.

Foto: Novosti

Za „Večernje novosti“ otkriva kako usklađuje majčinstvo i karijeru, kako je izgledalo snimanje u kultnoj seriji „Ubice mog oca“ i najavljuje da je pesma „Rentaš mi se“ koju je objavila početkom leta, uvertira za prvi studijski album.

Kada je u septembru 2023. godine postala mama Emili, Tamara nije mogla da pretpostavi koliko će joj ta uloga promeniti život. Danas, dve godine kasnije, vratila se publici, nastupima i studiju, ali kako kaže, sada sve ima potpuno drugačiji smisao.

Pored toga, njeno pojavljivanje u aprilu mesecu ove godine, u sedmoj sezoni serije „Ubice mog oca“, sa pesmom „Slomi čašu“, izazvalo je burne reakcije publike. Tamara nam otkriva kako je izgledalo snimanje, kakve je ljude upoznala, ali i kako danas izgleda njen svakodnevni život, između kolevke i mikrofona. Foto: Novosti

*Kako danas izgleda jedan vaš dan?

- Ni sama ne znam kako postižem sve, ali mi prija ovaj ritam. Majčinstvo mi je najlepša uloga u životu, ali sada mi prija i posao. Uspevam da uskladim i kuću i nastupe i sve ono što nosi moj profesionalni poziv.

*Kako provodite vreme sa Emili?

- Ona nije sa mnom jedino kada vikendom radim i kada spava. Trudim se da nastupi budu blizu kako bih mogla da je uspavam, a ujutru kada se probudi, ja sam već tu. To joj uliva sigurnost. Budi se jednom u toku noći da jede i odmah nastavlja da spava. Stvarno je divna devojčica od dve godine.

*Vaš nastup u seriji „Ubice mog oca“ sa pesmom „Slomi čašu“ u aprilu oduševio je gledaoce. Kako je došlo do toga?

- Ne mogu da verujem da se to meni desilo. Da su baš mene izabrali i ekipa i autor pesme Aleksandra Kovač… To mi je ogromna čast. Kada su mi se zahvalili i nazvali me „velikom caricom“, bila sam ganuta. Nisam tako nešto očekivala.

*Kakve reakcije dobijate?

- Prelepe. I dalje mi prođu žmarci kad pričam o tome. Komentari su fantastični, kritike super. Iskreno, nisam mogla da poželim bolji prijem. Foto: Novosti

*Da li možemo očekivati još neki „izlet“ u serije ili film?

- Apsolutno. Ako mi se ponovo ukaže prilika, rado ću prihvatiti. To je jedno sasvim novo iskustvo koje mi je mnogo značilo. Kao da sam se ponovo igrala, ali na profesionalan način.

*Posle uspeha numere za seriju, početkom leta objavili ste i novu pesmu „Rentaš mi se“. Da li je ona uvertira za prvi studijski album?

- To je nastavak te priče, i da, u studiju sam i spremam novi album. Presrećna sam što sarađujem sa Dejanom Kostićem. Toliko verujem u njega, jer se do sada naša saradnja ispostavila kao plodonosna, a nadam se da će tako biti i dalje. Ako ne stignem sve do proleća sledeće godine, onda sugurno u etar ide prvi deo novog muzičkog materijala.

*Nedavno ste „zakopali ratne sekire“ sa koleginicom Teodorom Džehverović, sa kojim ste i počeli karijeru posle takmičenja „Zvezde Granda“ u grupi „Đavolice“, gde je sa vama bila i Goga Gačić.

- Tako je. Smatram da smo obe „prežale dečije bolesti“, shvatile smo sve i ona i ja, tako da je sada sve u najboljem redu i neka tako i ostane.

BONUS VIDEO:

