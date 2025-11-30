Poznati

BEZ PAUZE I MAJKA I PEVAČICA: Tamara Milutinović o novim pesmama, ulozi u kultnoj seriji, majčinstvu, pomirenju sa koleginicom (FOTO)

Dušan Cakić

30. 11. 2025. u 16:10

FOLK pevačica Tamara Milutinović posle rođenja ćerke Emili vratila se snažnija i blistavija nego ikada.

БЕЗ ПАУЗЕ И МАЈКА И ПЕВАЧИЦА: Тамара Милутиновић о новим песмама, улози у култној серији, мајчинству, помирењу са колегиницом (ФОТО)

Foto: Novosti

Za „Večernje novosti“ otkriva kako usklađuje majčinstvo i karijeru, kako je izgledalo snimanje u kultnoj seriji „Ubice mog oca“ i najavljuje da je pesma „Rentaš mi se“ koju je objavila početkom leta, uvertira za prvi studijski album.

Kada je u septembru 2023. godine postala mama Emili, Tamara nije mogla da pretpostavi koliko će joj ta uloga promeniti život. Danas, dve godine kasnije, vratila se publici, nastupima i studiju, ali kako kaže, sada sve ima potpuno drugačiji smisao.

Pored toga, njeno pojavljivanje u aprilu mesecu ove godine, u sedmoj sezoni serije „Ubice mog oca“, sa pesmom „Slomi čašu“, izazvalo je burne reakcije publike. Tamara nam otkriva kako je izgledalo snimanje, kakve je ljude upoznala, ali i kako danas izgleda njen svakodnevni život, između kolevke i mikrofona.

Foto: Novosti

*Kako danas izgleda jedan vaš dan?

- Ni sama ne znam kako postižem sve, ali mi prija ovaj ritam. Majčinstvo mi je najlepša uloga u životu, ali sada mi prija i posao. Uspevam da uskladim i kuću i nastupe i sve ono što nosi moj profesionalni poziv.

*Kako provodite vreme sa Emili?

- Ona nije sa mnom jedino kada vikendom radim i kada spava. Trudim se da nastupi budu blizu kako bih mogla da je uspavam, a ujutru kada se probudi, ja sam već tu. To joj uliva sigurnost. Budi se jednom u toku noći da jede i odmah nastavlja da spava. Stvarno je divna devojčica od dve godine.

*Vaš nastup u seriji „Ubice mog oca“ sa pesmom „Slomi čašu“ u aprilu oduševio je gledaoce. Kako je došlo do toga?

- Ne mogu da verujem da se to meni desilo. Da su baš mene izabrali i ekipa i autor pesme Aleksandra Kovač… To mi je ogromna čast. Kada su mi se zahvalili i nazvali me „velikom caricom“, bila sam ganuta. Nisam tako nešto očekivala.

*Kakve reakcije dobijate?

- Prelepe. I dalje mi prođu žmarci kad pričam o tome. Komentari su fantastični, kritike super. Iskreno, nisam mogla da poželim bolji prijem.

Foto: Novosti

*Da li možemo očekivati još neki „izlet“ u serije ili film?

- Apsolutno. Ako mi se ponovo ukaže prilika, rado ću prihvatiti. To je jedno sasvim novo iskustvo koje mi je mnogo značilo. Kao da sam se ponovo igrala, ali na profesionalan način.

*Posle uspeha numere za seriju, početkom leta objavili ste i novu pesmu „Rentaš mi se“. Da li je ona uvertira za prvi studijski album?

- To je nastavak te priče, i da, u studiju sam i spremam novi album. Presrećna sam što sarađujem sa Dejanom Kostićem. Toliko verujem u njega, jer se do sada naša saradnja ispostavila kao plodonosna, a nadam se da će tako biti i dalje. Ako ne stignem sve do proleća sledeće godine, onda sugurno u etar ide prvi deo novog muzičkog materijala.

*Nedavno ste „zakopali ratne sekire“ sa koleginicom Teodorom Džehverović, sa kojim ste i počeli karijeru posle takmičenja „Zvezde Granda“ u grupi „Đavolice“, gde je sa vama bila i Goga Gačić.

- Tako je. Smatram da smo obe „prežale dečije bolesti“, shvatile smo sve i ona i ja, tako da je sada sve u najboljem redu i neka tako i ostane.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA PODRŠKU DODIKA NISAM TRAŽIO, ON MOJU JESTE Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem

"JA PODRŠKU DODIKA NISAM TRAŽIO, ON MOJU JESTE" Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem