Poznati

SVI PREKRŠAJI NAČINJENI NA NASTUPU ACE LUKASA PRE HAPŠENJA: Policija zatekla skandalozno kršenje zakona

В.Н.

22. 11. 2025. u 13:32 >> 13:35

MAKEDONSKI mediji otkrili su razloge za hapšenje Ace Lukasa u Kavadarcima, u Severnoj Makedoniji.

СВИ ПРЕКРШАЈИ НАЧИЊЕНИ НА НАСТУПУ АЦЕ ЛУКАСА ПРЕ ХАПШЕЊА: Полиција затекла скандалозно кршење закона

Foto: ATA images/A. Ahel

Sinoć je pevač Aca Lukas nastupao u jednom lokalu u Kavadarcima, u Severnoj Makedoniji, gde je usred nastupa bio uhapšen.

Kako sazjanu makedonski mediji, razlog za to bio je pre svega sam lokal, koji je registrovan kao kafeterija i uopšte nije imao dozvolu za ovakvu vrstu događaja.

Međutim, još ozbiljniji problem je to što je maksimalni kapacitet objekta 200 ljudi, a u trenutku policijske kontrole se nalazilo oko 500 gostiju.

Foto: Petar Milošević

Svi prekršaji na nastupu

Inspektori UJP, DPI, Inspektorata za rad stranaca i MUP-a utvrdili su više nepravilnosti:

 - Prodavali su se vaučeri po ceni od 18.000 denara bez fiskalnih računa,

- Ulaznice su se prodavale nezakonito, po ceni od 1.000 denara,

- Aca Lukas je imao neregistrovan boravak u Severnoj Makedoniji i neprijavljen kratkotrajan radni angažman,

- Sam lokal nije imao dozvolu za ovaj tip muzičkih događaja,

- Te večeri je trebalo da bude promovisana nova kriptovaluta Lukacoin.

Prema dokumentaciji do koje je došao "Kanal 5", jasno je da kafeterija nije posedovala nikakvu dozvolu za organizovanje nastupa srpskog pevača Ace Lukasa. Meiđi su pokušali da kontaktiraju vlasnikapomenutog lokala, ali za sada bez uspeha.

"Hajde ne glupirajte se"

Inače, njegov menadžer Saša Mirković oglasio na društvenim mrežama sa oštrom osudom.

Foto: Instagram printskrin/sasa_mirkovic_official

- Ajde, puštajte čoveka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima – istakao je Saša Mirković, te nastavio:

– Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji – poručio je Saša Mirković.

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice besni zbog hapšenja pevača.

Okupljeni fanovi sve vreme stoje ispred zgrade policije, skandiraju Lukasovo ime i glasno mu pružaju podršku. Poručuju da neće otići dok se, kako kažu, ne ispravi nepravda koja mu je sinoć učinjena.

(Kanal5)

BONUS VIDEO - S JESENI SLEDI JOŠ JEDNO AUTORSKO DELO: Sanja Vučić o turneji, trilogiji, muzici i inspiraciji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 0

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika