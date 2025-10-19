UMRO POZNATI MUZIČAR: „Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija"

SEM Rivers, basista i osnivač benda Limp Bizkit, preminuo je u subotu, objavio je bend na društvenim mrežama. Uzrok smrti nije naveden, iako je imao istoriju bolesti jetre povezane sa alkoholom; imao je 48 godina.

Foto: Printskrin Youtube/ Rock Feed

- Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca. Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija. Puls ispod svake pesme, mir u haosu, duša u zvuku - napisao je bend na društvenim mrežama.

Rođen u Džeksonvilu, Florida, 1977. godine, Sem Rivers je počeo da svira muziku u srednjoj školi, počevši od tube jer je njegov prijatelj, budući bubnjar Limp Bizkita Džon Oto, svirao džez bubnjeve. Iako se za Riversa i Ota često govori da su rođaci, njih dvojica su prvobitno mislili da su u srodstvu, ali se ispostavilo da nisu.

Sem Rivers se kasnije prebacio na bas i gitaru, i sprijateljio se sa budućim pevačem/reperom Limp Bizkita Fredom Durstom. Njih dvojica su osnovali kratkotrajan bend pod nazivom Malachi Sage, ali su se ubrzo pregrupirali sa Džonom Otom kako bi 1994. godine osnovali Limp Bizkit, ujedinivši se sa luckastim gitaristom Vesom Borlandom (koji bi napuštao i ponovo se pridruživao bendu nekoliko puta), a kasnije i sa bivšim članom House of Pain Di-džejem Litlom.

Bend je bio usklađen sa brzorastućim „nu-metal“ pokretom i, nakon nastupa u Los Anđelesu kao predgrupa Kornu, potpisali su ugovor sa Flip Records, čiji je osnivač, Džordan Šur, kasnije sklopio ugovor o distribuciji sa Interscope-om za debi album benda. Taj album, „Three Dollar Bill Y’all“, objavljen je 1997. godine, a bend je intenzivno turnejeo sa Deftones, Helmet, i na Warped turu. Brzo rastući uspeh kulminirao je njihovim sledećim albumom iz 1999. godine, „Significant Other“, vođenim singlom „Nookie“ i poluozbiljnim metal obradom hita Džordža Majkla „Faith“.

Album je dospeo na prvo mesto Bilbord 200 liste, a Limp Bizkit je brzo postao jedan od najvećih rok bendova u zemlji. Međutim, njihov nastup na katastrofalnom Vudstok festivalu 1999. godine bio je obeležen nasiljem; mnogi su krivili Freda Dursta za nerede, jer je surfovao po publici na daskama koje su izgrednici otkinuli sa festivalskih objekata, a zatim je povikao „Nije bila naša krivica“ dok je napuštao binu, iako se mišljenja razlikuju. Nasilje je rezultiralo sa tri smrtna slučaja, desetinama povređenih i 44 hapšenja, usred višestrukih incidenata silovanja, vandalizma i podmetanja požara.

Bend je nastavio sa albumom „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“ iz 2000. godine, ali Fred Durstovi nefiltrirani, često homofobični i seksistički tekstovi i komentari, kao i stalni sukobi između njega i Vesa Borlanda, rezultirali su odlaskom Borlanda iz benda 2001. godine. Sem Rivers se prebacio na gitaru za album benda „Results May Vary“ iz 2003. godine, ali se Ves Borland ponovo pridružio sledeće godine.

Limp Bizkit je pauzirao 2006. godine, a Sem Rivers je radio kao producent sa bendovima iz Džeksonvila Burn Season i The Embraced, ulogu koju je nastavio nakon što se bend ponovo okupio 2009. godine. Limp Bizkit je nastavio da turneje i povremeno objavljuje albume tokom narednih godina, iako je Sem Rivers napustio bend 2015. godine iz zdravstvenih razloga za koje je kasnije otkrio da su problemi sa jetrom zbog zloupotrebe alkohola.

(Telegraf)

