Poznati

TRENUTAK KOJI JE "ZAUSTAVIO VREME": Tanja Savić i Nermin Handžić zapevali, pa nastao najemotivniji momenat večeri u "Skenderiji" (FOTO)

Dušan Cakić

18. 10. 2025. u 23:40

U MORU svetala i glasova, jedan trenutak sinoć je zaustavio vreme.

Foto: Goran Jovanović

Kada je na binu zakoračio mladi Nermin Handžić, publika ga je dočekala toplinom koja se ne može opisati rečima, a onda je nastao najemotivniji trenutak večeri kada je sa Tanjom Savić zapevao "Sviraj nešto narodno".

Foto: Goran Jovanović

Pesma koja je nekada spajala Donu Ares i Halida Bešlića, sinoć je, u njihovom izvođenju, ponovo oživela, ali na drugačiji način. Dvorana je utihnula. Ljudi su brisali suze, držeći telefone visoko, da sačuvaju taj trenutak u sećanju.

Foto: Goran Jovanović

Niko nije ostao ravnodušan. Skenderija je disala kao jedno biće, između tuge i ponosa.

- Ovo je za njih. Za dvoje ljudi koji su nas naučili da se pesmom voli - rekao je Nermin, dok je publika pozdravljala ovacijama.

Foto: Goran Jovanović

Taj trenutak, kažu mnogi, bio je srce cele večeri i dokaz da muzika nikada ne umire, dok ima onih koji je pevaju iskreno, a Nermin je još jednom pokazao da je miljenik publike koja željno očekuje njegov album prvenac.

 

