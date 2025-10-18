UHAPŠEN BIVŠI SUPRUG POZNATE GLUMICE: Iz suda izveden sa lisicama na rukama (FOTO)

BIVŠI suprug Deniz Ričards, Aron Fajpers, uhapšen je u sudu zbog optužbi za zlostavljanje u braku.

Bivši suprug Deniz Ričards (54) Aron Fajpers, uhapšen je u sudu u petak.

Prema Foks njuzu, on je bio vezan lisicama u sudnici u Los Anđelesu i pritvoren zbog optužbi za zlostavljanje supružnika usred spornog razvoda.

Policajci su se navodno vratili u sudnicu da uzmu Fajpersov mobilni telefon nakon što su ga ispratili, a svedoci su izjavili da je on vikao i svađao se sa njima dok je bio na pokretnim stepenicama.

Nekoliko sati kasnije, napustio je policajsku stanicu, nakon što je platio kauciju od 200.000 dolara, preneo je TMZ.

Ričards je u julu dobila privremenu zabranu prilaska za Fajpersa i trenutno pokušava da je učini trajnom.

Ranije ovog meseca, zvezda serije "Deniz Ričards i njene divlje stvari", svedočila je da je Fajpers u više navrata bio nasilan prema njoj.

Prema časopisu People, zvezda serije "Prave domaćice Beverli Hilsa" dala je iskaz tvrdeći da su incidenti rezultirali sa "najmanje tri potresa mozga" i da je zadobila modricu na oku nakon navodnog incidenta u januaru 2022. godine.

"Imala sam osećaj kao da mi gnječi lobanju"

U drugom incidentu, Ričards je tvrdila da je Fajpers "jako stezao glavu i vukao za glavu". Ričards je dodala: "Imala sam osećaj kao da mi gnječi lobanju".

Takođe je svedočila da ju je u maju "udario dlanom po glavi dok joj je više puta vikao: 'Daj mi svoj prokleti telefon'".

Fajpers je svedočio da bi opovrgao navode bivše supruge, tvrdeći svom advokatu tokom svedočenja da "može se sa sigurnošću reći da zvezda emisije 'Prave domaćice Beverli Hilsa' lako dobija modrice".

- Dobijala bi modrice na rukama, svuda. Dobijala bi modrice dok je kuvala... padala bi - rekao je. Tvrdio je da je video rijaliti zvezdu kako se "često" povređuje i da ne misli da se "namerno" povređivala.

Dok je svedočio, izjavio je: "Ne zlostavljam svoju ženu".

Fipers je negirao tvrdnje o navodnom zlostavljanju i optužio je glumicu za neverstvo i zloupotrebu lekova protiv bolova i alkohola.

Fipers (53) je tražio i da dobije polovinu od zarade koju je Ričards ostvarila na OnlyFansu. U novopodnetim dokumentima koje je Page Six dobio u petak, Fipers traži da mu se dodeli polovina prihoda modela od aplikacije, za koji tvrdi da je između 200 i 300.000 dolara mesečno. Takođe je tvrdio da mu je uskraćen pristup onome što smatra njihovom zajedničkom zaradom.

