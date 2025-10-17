Poznati

IMAM 51 GODINU I MOGU DA NOSIM MINIĆ: Goca Tržan oduševila izgledom na koncertu, pa izvela Milicu Pavlović na binu (FOTO)

Dušan Cakić

17. 10. 2025. u 22:26

POP zvezda Goca Tržan večeras je priredila pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako samo ona zna.

ИМАМ 51 ГОДИНУ И МОГУ ДА НОСИМ МИНИЋ: Гоца Тржан одушевила изгледом на концерту, па извела Милицу Павловић на бину (ФОТО)

Foto: Novosti

Goca je na svom koncertu nosila mini suknju, a onda je na scenu izvela pevačicu Milicu Pavlović, sa kojom je zaigrala samo tako na bini i zajedno su otpevale njen veliki hit "Stoperka"

Foto: Novosti

- Sve nešto vučem suknju na dole, ali treba da me boli uvo, imam 51. godinu i još mogu da nosim kratku suknju - pričala je Goca, pa se obratila Milici Pavlović:

Foto: Novosti

- Milica je došla na najbitniji dan u mom životu, a to je bio 18. rođendan moje ćerke, da otpeva 5, 10 pesama, koliko je ona želela. Hvala ti što si drug i kolega do neba, ti si car da znaš - rekla je Goca.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)