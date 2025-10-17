IMAM 51 GODINU I MOGU DA NOSIM MINIĆ: Goca Tržan oduševila izgledom na koncertu, pa izvela Milicu Pavlović na binu (FOTO)

POP zvezda Goca Tržan večeras je priredila pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako samo ona zna.

Foto: Novosti

Goca je na svom koncertu nosila mini suknju, a onda je na scenu izvela pevačicu Milicu Pavlović, sa kojom je zaigrala samo tako na bini i zajedno su otpevale njen veliki hit "Stoperka"

Foto: Novosti

- Sve nešto vučem suknju na dole, ali treba da me boli uvo, imam 51. godinu i još mogu da nosim kratku suknju - pričala je Goca, pa se obratila Milici Pavlović:

Foto: Novosti

- Milica je došla na najbitniji dan u mom životu, a to je bio 18. rođendan moje ćerke, da otpeva 5, 10 pesama, koliko je ona želela. Hvala ti što si drug i kolega do neba, ti si car da znaš - rekla je Goca.

