SVE SE OKRENULO: Pevačica otišla da peva u Ameriku i upoznala milionera, a prvi put sada progovorila o njihovom odnosu (FOTO)
MLADA pevačica Azra Husarkić naporno i vredno probija svoj put do zvezda, a zahvaljujući svom poslu našla je i ljubav svog života i to u Americi.
Иако не експонира јавности претерано свој живот, оно што јесте познато да је у љубави са имућним бизнисменом из Америке с којим је пре четири месеца добила и ћеркицу Есму Лену.
Azra je sa suprugom i ćerkom nedavno doputovala u Beograd, kako bi nastavila rad oko drugog dela svog albuma i sada progovorila o misterioznom izabraniku.
- Prvi put kada sam išla u Ameriku, išla sam poslovno, pevala sam i nekako mi je ta godina promenila ceo moj život. Tada sam upoznala ljubav svog života. Sve se okrenulo - rekla je Azra emisiji "Ekskluziv" na TV Prva.
Kako su samo tri meseca posle njenog porođaja došli iz Amerike, Azra je otkrila i kakve su probleme imali u početku u Srbiji.
- Navikavamo se nekako na život u Beogradu, malo smo se navikli zbog nje na život tamo, s obzirom na to da se tamo rodila. Malo nam je bio problem ta razlika u vremenu da je adaptiramo na novo vreme, na spavanje i na neke rutine dnevne - ističe Azra.
Najlepše uspomene je vežu za prvi deo albuma, jer ga je snimala, tačnije nosćeu pesmu baš na dan kada je saznala da je u drugom stanju.
- Činjenica je da sam prvi deo svog albuma snimala tokom trudnoće i nekako pre nego što sam ostala u drugom stanju mi smo započeli proces snimanja. Kada smo saznali da sam trudna, dobila sam više elena da to nastavim i guram do kraja i nekako smo spotove snimali u četvrtom, petom mesecu, zante i sami kako ide mučnine, povraćanje...
-To jutro sam saznala da sam u drugom stanju, a kroz dva sata smo imali zakazano snimanje za noseću pesmu sa albuma "Jedan", čak smo snimali i pesmu "Zakon jačeg", a ta pesma je izašla dok sam se porađala - otkrila je Azra.
