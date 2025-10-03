Poznati

SVE SE OKRENULO: Pevačica otišla da peva u Ameriku i upoznala milionera, a prvi put sada progovorila o njihovom odnosu (FOTO)

Dušan Cakić

03. 10. 2025. u 21:10

MLADA pevačica Azra Husarkić naporno i vredno probija svoj put do zvezda, a zahvaljujući svom poslu našla je i ljubav svog života i to u Americi.

СВЕ СЕ ОКРЕНУЛО: Певачица отишла да пева у Америку и упознала милионера, а први пут сада проговорила о њиховом односу (ФОТО)

Foto: Mina Dishlenkovich

Иако не експонира јавности претерано свој живот, оно што јесте познато да је у љубави са имућним бизнисменом из Америке с којим је пре четири месеца добила и ћеркицу Есму Лену.

Foto: Mina Dishlenkovich

Azra je sa suprugom i ćerkom nedavno doputovala u Beograd, kako bi nastavila rad oko drugog dela svog albuma i sada progovorila o misterioznom izabraniku.

- Prvi put kada sam išla u Ameriku, išla sam poslovno, pevala sam i nekako mi je ta godina promenila ceo moj život. Tada sam upoznala ljubav svog života. Sve se okrenulo - rekla je Azra emisiji "Ekskluziv" na TV Prva.

Foto: Mladen

Kako su samo tri meseca posle njenog porođaja došli iz Amerike, Azra je otkrila i kakve su probleme imali u početku u Srbiji.

- Navikavamo se nekako na život u Beogradu, malo smo se navikli zbog nje na život tamo, s obzirom na to da se tamo rodila. Malo nam je bio problem ta razlika u vremenu da je adaptiramo na novo vreme, na spavanje i na neke rutine dnevne - ističe Azra.

Foto: Dejan Milićević

Najlepše uspomene je vežu za prvi deo albuma, jer ga je snimala, tačnije nosćeu pesmu baš na dan kada je saznala da je u drugom stanju.

- Činjenica je da sam prvi deo svog albuma snimala tokom trudnoće i nekako pre nego što sam ostala u drugom stanju mi smo započeli proces snimanja. Kada smo saznali da sam trudna, dobila sam više elena da to nastavim i guram do kraja i nekako smo spotove snimali u četvrtom, petom mesecu, zante i sami kako ide mučnine, povraćanje...

-To jutro sam saznala da sam u drugom stanju, a kroz dva sata smo imali zakazano snimanje za noseću pesmu sa albuma "Jedan", čak smo snimali i pesmu "Zakon jačeg", a ta pesma je izašla dok sam se porađala - otkrila je Azra.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca

ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca