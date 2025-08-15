KOLEGINICA RASPAMETILA TEU NA NASTUPU: Folk zvezda ostala bez reči - "Ti si ženo zmaj" (FOTO)

FOLK zvezda Tea Tairović je tokom nastupa dala mikrofon koleginici Simoni Milošević, koja ju je oduševila svojim pevanjem.

Foto: Novosti

Tea je nedavno nastupila u krcatom klubu u Budvi, gde je priredila još jednu nezaboravnu žurku.

Kada je svirka malo odmakla, Tea je u prvim redovima ispred bine videla svoju koleginicu Simonu Milošević i nije mogla, a da joj ne da mikrofon da otpeva deo njene pesme.

Simona se bez reči latila mikrofona i zapevala Tairovićkin hit "Da overim", nakon čega je nastao haos u klubu. Publika, ali i Tea bili su oduševljeni Simoninim glasom i pevanjem, a ni ovacije nisu izostale.

Kada se završila pesma, atraktivna Novosađanka se obratila Miloševićevoj i jasno joj stavila do znanja da je "pokidala".

- Aplauz za moju koleginicu, pa ti si bre ženo zmaj, divna si - rekla je Tea Tairović, vidno oduševljena.